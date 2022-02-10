https://ria.ru/20220210/uzbekistan-1772069793.html

В Ташкенте прокомментировали совет Лукашенко вступить в Союзное государство

В Ташкенте прокомментировали совет Лукашенко вступить в Союзное государство - РИА Новости, 10.02.2022

В Ташкенте прокомментировали совет Лукашенко вступить в Союзное государство

Источник в официальных узбекистанских кругах заявил после слов президента Александра Лукашенко о необходимости вступления в Союзное государство для Узбекистана, РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:58

2022-02-10T13:58

2022-02-10T13:58

в мире

узбекистан

ташкент

белоруссия

александр лукашенко

россия

союзное государство

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ТАШКЕНТ, 10 фев – РИА Новости. Источник в официальных узбекистанских кругах заявил после слов президента Александра Лукашенко о необходимости вступления в Союзное государство для Узбекистана, что у республики свой путь национальной стратегии развития.Ранее Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву сказал, что Узбекистан может из-за экономической необходимости войти в состав Союзного государства России и Белоруссии."Серия безответственных заявлений никак не соответствует достигнутым совместными усилиями обеих стран духу и уровню межгосударственных отношений. Было бы разумным уважаемому Александру Григорьевичу заняться, прежде всего, своими непростыми внутренними и внешними проблемами", - сказал собеседник агентства, комментируя высказывание белорусского президента.По его оценке, Лукашенко не стоит давать оценку ситуации в других странах и комментировать их внешнюю политику."Узбекистан как независимое суверенное государство имеет четкое видение своего будущего и, исходя исключительно из интересов народа и государства, будет продолжать идти по пути собственной национальной стратегии развития", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220208/armeniya-1771688751.html

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771335762.html

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в мире, узбекистан, ташкент, белоруссия, александр лукашенко, россия, союзное государство