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DNS прокомментировала увольнение сотрудницы, подключившей стиральную машину
DNS прокомментировала увольнение сотрудницы, подключившей стиральную машину - РИА Новости, 10.02.2022
DNS прокомментировала увольнение сотрудницы, подключившей стиральную машину
Компания DNS не имеет претензий к бывшей сотруднице Ирине Парфенчик, история об увольнении которой получила широкую огласку, она займется своим бизнесом, ей... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T04:38
2022-02-10T14:30
общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Компания DNS не имеет претензий к бывшей сотруднице Ирине Парфенчик, история об увольнении которой получила широкую огласку, она займется своим бизнесом, ей помогут, сообщил РИА Новости директор DNS Дмитрий Алексеев.Ранее журналистка из Владивостока Лада Глыбина на своей странице в Facebook написала, что сотрудница сети DNS Ирина Парфенчик по ее просьбе подключила у нее дома стиральную машину. По словам журналистки, после ее поста девушку, которая одна воспитывает двух детей, уволили из DNS. Алексеев на своей странице в Facebook отметил, что "продажа стороннего товара или оказание сторонних услуг в магазинах DNS не допускается, все работники об этом знают". Позже он написал, что встретился с Парфенчик и стороны пришли к ряду договоренностей, в том числе о том, что девушка будет заниматься предпринимательством.Он уточнил, что может стать наставником Парфенчик."Она талантливый человек, у нее получается. Она довольно востребованный специалист, хорошо сможет заниматься малым бизнесом в сфере сервиса электроники и бытовой техники. И все у нее получится", — сказал Алексеев.Собеседник агентства не исключил в будущем возможного сотрудничества Ирины и сети DNS. "Как это будет все складываться — по ходу будет понятно. Буду согласовывать с Ириной и рассказывать (в соцсети). Раз эта история есть, пусть это будет история о том, как хорошо и правильно заниматься малым бизнесом в России", — рассказал Алексеев."Что мне в этой истории не очень нравится — меня можно потроллить в Сети, но втягивать в это сторонних людей, которые ни при чем, — не очень хорошая история", — добавил Алексеев.Ирина Парфенчик сообщила РИА Новости, что давать комментарии СМИ не будет.DNS — крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.
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общество, россия
04:38 10.02.2022 (обновлено: 14:30 10.02.2022)
 
DNS прокомментировала увольнение сотрудницы, подключившей стиральную машину

Директор DNS Алексеев: уволенной за подключение стиральной машины сотруднице помогут

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтиральные машины в магазине бытовой техники
Стиральные машины в магазине бытовой техники - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Стиральные машины в магазине бытовой техники
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Компания DNS не имеет претензий к бывшей сотруднице Ирине Парфенчик, история об увольнении которой получила широкую огласку, она займется своим бизнесом, ей помогут, сообщил РИА Новости директор DNS Дмитрий Алексеев.
Ранее журналистка из Владивостока Лада Глыбина на своей странице в Facebook написала, что сотрудница сети DNS Ирина Парфенчик по ее просьбе подключила у нее дома стиральную машину. По словам журналистки, после ее поста девушку, которая одна воспитывает двух детей, уволили из DNS. Алексеев на своей странице в Facebook отметил, что "продажа стороннего товара или оказание сторонних услуг в магазинах DNS не допускается, все работники об этом знают". Позже он написал, что встретился с Парфенчик и стороны пришли к ряду договоренностей, в том числе о том, что девушка будет заниматься предпринимательством.

"У компании DNS (к Ирине) нет никаких претензий. Ирина действительно прекрасный, энергичный, деятельный человек. Уверен, что все у нее будет хорошо. Жаль, что она оказалась в такой ситуации, что ее втянули в эту историю. Но надо, чтобы из этой истории получилось что-то позитивное, хорошее", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что может стать наставником Парфенчик.
"Она талантливый человек, у нее получается. Она довольно востребованный специалист, хорошо сможет заниматься малым бизнесом в сфере сервиса электроники и бытовой техники. И все у нее получится", — сказал Алексеев.
Собеседник агентства не исключил в будущем возможного сотрудничества Ирины и сети DNS. "Как это будет все складываться — по ходу будет понятно. Буду согласовывать с Ириной и рассказывать (в соцсети). Раз эта история есть, пусть это будет история о том, как хорошо и правильно заниматься малым бизнесом в России", — рассказал Алексеев.
"Что мне в этой истории не очень нравится — меня можно потроллить в Сети, но втягивать в это сторонних людей, которые ни при чем, — не очень хорошая история", — добавил Алексеев.
Ирина Парфенчик сообщила РИА Новости, что давать комментарии СМИ не будет.
DNS — крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.
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