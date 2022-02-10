https://ria.ru/20220210/ukraina-1772112261.html

Нарышкин ответил на обвинения в адрес России в подготовке агрессии

Нарышкин ответил на обвинения в адрес России в подготовке агрессии - РИА Новости, 10.02.2022

Нарышкин ответил на обвинения в адрес России в подготовке агрессии

Обвинения России в подготовке вторжения на Украину является хорошо срежиссированной провокацией, у Москвы нет таких планов, заявил директор Службы внешний... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:33

2022-02-10T16:33

2022-02-10T17:23

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нато

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Обвинения России в подготовке вторжения на Украину является хорошо срежиссированной провокацией, у Москвы нет таких планов, заявил директор Службы внешний разведки РФ Сергей Нарышкин."Обвинения в агрессивных планах в отношении Украины огульны. Никаких планов "вторжения" не было и нет. И все, что вокруг этого происходит, - хорошо срежиссированная провокация. Мы знаем ее авторов и видим, какими силами и средствами продолжает множиться эта злонамеренная и очень опасная ложь", - сказал он в интервью газете "МК".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772072986.html

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html

москва

россия

киев

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в мире, дмитрий песков, москва, россия, киев, ситуация в днр и лнр, нато, сергей нарышкин