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Запад подталкивает Зеленского к войне в Донбассе, заявил Нарышкин
Запад подталкивает Зеленского к войне в Донбассе, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
Запад подталкивает Зеленского к войне в Донбассе, заявил Нарышкин
Западные "наставники" подталкивают Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию войны в Донбассе, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:29
2022-02-10T16:53
в мире
владимир зеленский
донбасс
ситуация в днр и лнр
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные "наставники" подталкивают Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию войны в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Он отметил, что речь идет о том, что "националисты и западные наставники" очень активно подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к окончательному отказу от минских соглашений и развязыванию военных действий в Донбассе.
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в мире, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, сергей нарышкин
16:29 10.02.2022 (обновлено: 16:53 10.02.2022)
 
Запад подталкивает Зеленского к войне в Донбассе, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: западные "наставники" подталкивают Зеленского к войне в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные "наставники" подталкивают Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию войны в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он отметил, что речь идет о том, что "националисты и западные наставники" очень активно подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к окончательному отказу от минских соглашений и развязыванию военных действий в Донбассе.
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
16:36
СБУ и ВСУ готовят провокации в Донбассе, заявил Нарышкин
 
В миреВладимир ЗеленскийДонбассСитуация в ДНР и ЛНРСергей Нарышкин
 
 
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