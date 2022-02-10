https://ria.ru/20220210/ukraina-1772111382.html

Запад подталкивает Зеленского к войне в Донбассе, заявил Нарышкин

Запад подталкивает Зеленского к войне в Донбассе, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022

Запад подталкивает Зеленского к войне в Донбассе, заявил Нарышкин

Западные "наставники" подталкивают Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию войны в Донбассе, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:29

2022-02-10T16:29

2022-02-10T16:53

в мире

владимир зеленский

донбасс

ситуация в днр и лнр

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные "наставники" подталкивают Зеленского к окончательному отказу от Минских соглашений, развязыванию войны в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Он отметил, что речь идет о том, что "националисты и западные наставники" очень активно подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к окончательному отказу от минских соглашений и развязыванию военных действий в Донбассе.

https://ria.ru/20220210/donbass-1772113209.html

донбасс

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в мире, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, сергей нарышкин