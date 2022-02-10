https://ria.ru/20220210/ukraina-1772060413.html
Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс
Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс - РИА Новости, 10.02.2022
Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия "не должна мешать" Украине определять ее будущее. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:20
2022-02-10T13:20
2022-02-10T13:37
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
великобритания
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия "не должна мешать" Украине определять ее будущее."Российская дипломатия никак не должна мешать Украине определять свое будущее", - сказала она. По словам Трасс, "в частности, речь идёт о концентрации более, чем 100 тысяч военных вблизи украинских границ".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771678887.html
https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, великобритания, лиз трасс
13:20 10.02.2022 (обновлено: 13:37 10.02.2022)
Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс
Глава МИД Британии Трасс: Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим