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Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс
Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс - РИА Новости, 10.02.2022
Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия "не должна мешать" Украине определять ее будущее. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:20
2022-02-10T13:37
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия "не должна мешать" Украине определять ее будущее."Российская дипломатия никак не должна мешать Украине определять свое будущее", - сказала она. По словам Трасс, "в частности, речь идёт о концентрации более, чем 100 тысяч военных вблизи украинских границ".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771678887.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, великобритания, лиз трасс
13:20 10.02.2022 (обновлено: 13:37 10.02.2022)
 
Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс

Глава МИД Британии Трасс: Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия "не должна мешать" Украине определять ее будущее.
"Российская дипломатия никак не должна мешать Украине определять свое будущее", - сказала она. По словам Трасс, "в частности, речь идёт о концентрации более, чем 100 тысяч военных вблизи украинских границ".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 14:18
Кулеба призвал ЕС перестать смотреть на Украину "через призму России"
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 05:20
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
 
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