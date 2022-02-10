https://ria.ru/20220210/ukraina-1772060413.html

Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс

Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс - РИА Новости, 10.02.2022

Москва не должна мешать Киеву определяться со своим будущим, заявила Трасс

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия "не должна мешать" Украине определять ее будущее. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:20

2022-02-10T13:20

2022-02-10T13:37

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Россия "не должна мешать" Украине определять ее будущее."Российская дипломатия никак не должна мешать Украине определять свое будущее", - сказала она. По словам Трасс, "в частности, речь идёт о концентрации более, чем 100 тысяч военных вблизи украинских границ".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771678887.html

https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, великобритания, лиз трасс