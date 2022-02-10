Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772042610.html
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии
Российские летчики на штурмовиках Су-25 обнаружили условные пункты управления и бронетехнику "противника" и нанесли по ним "удары" в ходе российско-белорусского РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:14
2022-02-10T12:14
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770893619_0:305:3097:2047_1920x0_80_0_0_4382d4fe9e5dc4d0ea9208b82ff80243.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские летчики на штурмовиках Су-25 обнаружили условные пункты управления и бронетехнику "противника" и нанесли по ним "удары" в ходе российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках совместного учения "Союзная решимость–2022" экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили задачи по обнаружению замаскированных объектов, обозначающих пункты управления, бронированную и автомобильную технику условного противника", - говорится в сообщении."Летчики ВКС России отработали имитацию авиационного удара по наземным целям с различных видов маневра на полигоне в Брестской области", - добавили в военном ведомстве.Совместные учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских Вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772019243.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/ucheniya-1771995966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770893619_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_0f75be118f544e0924e754bb8146f0b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-25
12:14 10.02.2022
 
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии

ВКС нанесли "удары" по пунктам управления "противника" на учениях в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022” - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские летчики на штурмовиках Су-25 обнаружили условные пункты управления и бронетехнику "противника" и нанесли по ним "удары" в ходе российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", сообщили журналистам в Минобороны России.
"В рамках совместного учения "Союзная решимость–2022" экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили задачи по обнаружению замаскированных объектов, обозначающих пункты управления, бронированную и автомобильную технику условного противника", - говорится в сообщении.
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10:48
Страны Балтии запросили подробности об учениях России и Белоруссии
"Летчики ВКС России отработали имитацию авиационного удара по наземным целям с различных видов маневра на полигоне в Брестской области", - добавили в военном ведомстве.
Совместные учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских Вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
Военные учения “Союзная решимость-2022” на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:31В мире
В Белоруссии стартовали совместные с РФ учения "Союзная решимость-2022"
 
БезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала