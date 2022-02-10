https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772042610.html

ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии

ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022

ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии

Российские летчики на штурмовиках Су-25 обнаружили условные пункты управления и бронетехнику "противника" и нанесли по ним "удары" в ходе российско-белорусского РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:14

2022-02-10T12:14

2022-02-10T12:14

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские летчики на штурмовиках Су-25 обнаружили условные пункты управления и бронетехнику "противника" и нанесли по ним "удары" в ходе российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках совместного учения "Союзная решимость–2022" экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили задачи по обнаружению замаскированных объектов, обозначающих пункты управления, бронированную и автомобильную технику условного противника", - говорится в сообщении."Летчики ВКС России отработали имитацию авиационного удара по наземным целям с различных видов маневра на полигоне в Брестской области", - добавили в военном ведомстве.Совместные учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских Вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772019243.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/ucheniya-1771995966.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-25