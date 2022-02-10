https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772042610.html
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии
Российские летчики на штурмовиках Су-25 обнаружили условные пункты управления и бронетехнику "противника" и нанесли по ним "удары" в ходе российско-белорусского РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:14
2022-02-10T12:14
2022-02-10T12:14
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские летчики на штурмовиках Су-25 обнаружили условные пункты управления и бронетехнику "противника" и нанесли по ним "удары" в ходе российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022", сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках совместного учения "Союзная решимость–2022" экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили задачи по обнаружению замаскированных объектов, обозначающих пункты управления, бронированную и автомобильную технику условного противника", - говорится в сообщении."Летчики ВКС России отработали имитацию авиационного удара по наземным целям с различных видов маневра на полигоне в Брестской области", - добавили в военном ведомстве.Совместные учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских Вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772019243.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-25
ВКС нанесли "удары" по "противнику" на учениях в Белоруссии
ВКС нанесли "удары" по пунктам управления "противника" на учениях в Белоруссии