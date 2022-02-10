https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772109391.html

В Москве бытовая ссора закончилась двойным убийством

В Москве бытовая ссора закончилась двойным убийством - РИА Новости, 10.02.2022

В Москве бытовая ссора закончилась двойным убийством

Следователи возбудили уголовное дело после двойного убийства в ходе бытовой ссоры на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:22

2022-02-10T16:22

2022-02-10T16:25

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после двойного убийства в ходе бытовой ссоры на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Она пояснила, что уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".По данным следствия, 10 февраля в квартире дома на Бескудниковском бульваре в Москве были обнаружены тела зарезанных мужчины и женщины. Также вблизи дома нашли тело проживавшего в данной квартире мужчины."Предварительно установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошёл конфликт на бытовой почве", - добавили Иванова. Она добавила, что сейчас на месте работают следователи и криминалисты.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования. На месте происшествия находятся прокурор Северного административного округа Михаил Попков и Тимирязевский межрайонный прокурор Андрей Захаров.

https://ria.ru/20211123/proisshestvie-1760322245.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)