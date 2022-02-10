https://ria.ru/20220210/ubiystva-1772108354.html

Арестованному за убийства пенсионерок жителю Казани предъявили обвинение

Арестованному за убийства пенсионерок жителю Казани предъявили обвинение - РИА Новости, 10.02.2022

Арестованному за убийства пенсионерок жителю Казани предъявили обвинение

Следователи предъявили жителю Казани Радику Тагирову, арестованному по обвинению в убийстве пожилых женщин, обвинение в 32 преступлениях, сообщил и.о... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:19

2022-02-10T16:19

2022-02-10T17:19

происшествия

россия

урал

казань

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Следователи предъявили жителю Казани Радику Тагирову, арестованному по обвинению в убийстве пожилых женщин, обвинение в 32 преступлениях, сообщил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Марсель Дулкарнаев.Ранее СК сообщал, что Тагиров обвиняется в 26 убийствах."Собраны доказательства убийства пожилых женщин, совершенных серийным маньяком Тагировым на протяжении 2011-2012 годов на территории нескольких субъектов страны. По данному уголовному делу предъявлено обвинение в совершении 32 убийств", - сказал Дулкарнаев на коллегии ведомства.Большую часть преступлений, по информации следствия, Тагиров совершил на территории Татарстана - 11. Учитывая особый резонанс произошедшего и обширную географию преступлений, дальнейшее расследование по уголовному делу осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета РФ.СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, на момент задержания 38-летний Тагиров работал слесарем, он был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.На видео, опубликованном МВД, Тагиров говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв.

https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772053365.html

https://ria.ru/20220209/ubiystvo-1771884346.html

https://ria.ru/20220202/arest-1770688724.html

россия

урал

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, россия, урал, казань, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)