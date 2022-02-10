https://ria.ru/20220210/tsena-1772170507.html

Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.02.2022

Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли на 1,4%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T22:01

2022-02-10T22:01

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли на 1,4%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 890 долларов и в первые часы демонстрировала уверенный рост, достигнув максимума в 910,8 доллара. Это на 3,8% выше расчетной цены среды — 877,2 доллара. Однако затем котировки снизили темпы роста, цены переходили в минус и снижались почти до 850 долларов. Цена закрытия составила 889,1 доллара, что с учетом курсовой разницы (цена на бирже ICE указывается в евро) на 1,4% выше итоговой цены среды.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

https://ria.ru/20220210/tseny-1772080125.html

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