Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/tsena-1772170507.html
Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.02.2022
Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли на 1,4%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T22:01
2022-02-10T22:01
цены на нефть
европа
азия
спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли на 1,4%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 890 долларов и в первые часы демонстрировала уверенный рост, достигнув максимума в 910,8 доллара. Это на 3,8% выше расчетной цены среды — 877,2 доллара. Однако затем котировки снизили темпы роста, цены переходили в минус и снижались почти до 850 долларов. Цена закрытия составила 889,1 доллара, что с учетом курсовой разницы (цена на бирже ICE указывается в евро) на 1,4% выше итоговой цены среды.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.
https://ria.ru/20220210/tseny-1772080125.html
https://ria.ru/20220209/gaz-1771797549.html
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, европа, азия, спг
22:01 10.02.2022
 
Цена на газ в Европе выросла почти до 890 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе выросли почти до 890 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли на 1,4%, почти до 890 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 890 долларов и в первые часы демонстрировала уверенный рост, достигнув максимума в 910,8 доллара. Это на 3,8% выше расчетной цены среды — 877,2 доллара. Однако затем котировки снизили темпы роста, цены переходили в минус и снижались почти до 850 долларов. Цена закрытия составила 889,1 доллара, что с учетом курсовой разницы (цена на бирже ICE указывается в евро) на 1,4% выше итоговой цены среды.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 14:26
ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 06:11
Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие "Северного потока — 2"
 
Цены на нефтьЕвропаАзияСПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала