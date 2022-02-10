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Глава МИД Британии посетила МГУ
Глава МИД Британии посетила МГУ - РИА Новости, 10.02.2022
Глава МИД Британии посетила МГУ
Глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в четверг с ректором МГУ Виктором Садовничим. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:28
2022-02-10T10:58
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украина
общество
лиз трасс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в четверг с ректором МГУ Виктором Садовничим.Встреча прошла в Фундаментальной библиотеке МГУ, где Садовничий показал министру макет новых и старых кампусов Московского университета, научно-технологической долины МГУ и школ. В дискуссии с Трасс приняли участие также директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ.Как сообщила Трасс во время встречи, Британию очень интересует российская университетская математика, то, как преподается дисциплина.Садовничий, по образованию математик, в конце встречи подарил ей книгу под своим авторством "Функциональный анализ".Трасс находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудит с ним двусторонние отношения Москвы и Лондона, вопросы безопасности и Украину.
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москва, лондон, украина, общество, лиз трасс
10:28 10.02.2022 (обновлено: 10:58 10.02.2022)
 
Глава МИД Британии посетила МГУ

Глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в четверг с ректором МГУ Виктором Садовничим

© РИА Новости / Пресс-служба МГУ имени М.В.Ломоносова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Стоп-кадр видео
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МГУ имени М.В.Ломоносова
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в четверг с ректором МГУ Виктором Садовничим.
Встреча прошла в Фундаментальной библиотеке МГУ, где Садовничий показал министру макет новых и старых кампусов Московского университета, научно-технологической долины МГУ и школ. В дискуссии с Трасс приняли участие также директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ.
Как сообщила Трасс во время встречи, Британию очень интересует российская университетская математика, то, как преподается дисциплина.
"Результаты, представленные вами, впечатляют. Нас, конечно, интересует, каким образом математики, представляющие корневую дисциплину, развиваются в Московском университете и Школе (Колмогорова - ред.)", - сказала Трасс.
Садовничий, по образованию математик, в конце встречи подарил ей книгу под своим авторством "Функциональный анализ".
Трасс находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудит с ним двусторонние отношения Москвы и Лондона, вопросы безопасности и Украину.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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