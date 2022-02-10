https://ria.ru/20220210/trass-1772013775.html
Глава МИД Британии посетила МГУ
Глава МИД Британии посетила МГУ - РИА Новости, 10.02.2022
Глава МИД Британии посетила МГУ
Глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в четверг с ректором МГУ Виктором Садовничим. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:28
2022-02-10T10:28
2022-02-10T10:58
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в четверг с ректором МГУ Виктором Садовничим.Встреча прошла в Фундаментальной библиотеке МГУ, где Садовничий показал министру макет новых и старых кампусов Московского университета, научно-технологической долины МГУ и школ. В дискуссии с Трасс приняли участие также директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ.Как сообщила Трасс во время встречи, Британию очень интересует российская университетская математика, то, как преподается дисциплина.Садовничий, по образованию математик, в конце встречи подарил ей книгу под своим авторством "Функциональный анализ".Трасс находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудит с ним двусторонние отношения Москвы и Лондона, вопросы безопасности и Украину.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/trass-1771952357.html
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москва, лондон, украина, общество, лиз трасс
10:28 10.02.2022 (обновлено: 10:58 10.02.2022)
Глава МИД Британии посетила МГУ
Глава МИД Британии Лиз Трасс встретилась в четверг с ректором МГУ Виктором Садовничим