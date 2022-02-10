Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/trass-1772012616.html
Глава МИД Британии назвала цель визита в Россию
Глава МИД Британии назвала цель визита в Россию - РИА Новости, 10.02.2022
Глава МИД Британии назвала цель визита в Россию
Прибывшая в Москву с визитом глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала РФ следовать по пути дипломатии и уважать суверенитет Украины. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:23
2022-02-10T12:02
в мире
россия
дмитрий песков
киев
москва
нато
великобритания
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772038602_0:109:2733:1646_1920x0_80_0_0_3b6e6d15515a58db69ac28b3b0a4df6a.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прибывшая в Москву с визитом глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала РФ следовать по пути дипломатии и уважать суверенитет Украины.В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине."На этой неделе я нахожусь в Москве, чтобы послать решительный сигнал о том, что война на Украине будет иметь катастрофические последствия для России, Украины и безопасности Европы. Россия должна идти дипломатическим путем и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала Трасс в Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220207/bayden-1771508943.html
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771469351.html
россия
киев
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772038602_0:0:2521:1891_1920x0_80_0_0_421f959c7a97762d68f8f3983b2e1234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, киев, москва, нато, великобритания, лиз трасс
10:23 10.02.2022 (обновлено: 12:02 10.02.2022)
 
Глава МИД Британии назвала цель визита в Россию

Глава МИД Британии Трасс: Россия должна идти дипломатическим путем

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Британии Элизабет Трасс принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Глава МИД Британии Элизабет Трасс принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прибывшая в Москву с визитом глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала РФ следовать по пути дипломатии и уважать суверенитет Украины.
В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 16:30
В Британии назвали истинную цель атаки Байдена на Россию
"На этой неделе я нахожусь в Москве, чтобы послать решительный сигнал о том, что война на Украине будет иметь катастрофические последствия для России, Украины и безопасности Европы. Россия должна идти дипломатическим путем и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала Трасс в Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 13:35
Захарова сравнила Украину, Британию и США с Трусом, Балбесом и Бывалым
 
В миреРоссияДмитрий ПесковКиевМоскваНАТОВеликобританияЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала