10:23 10.02.2022 (обновлено: 12:02 10.02.2022)
Глава МИД Британии назвала цель визита в Россию
Глава МИД Британии Трасс: Россия должна идти дипломатическим путем
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Британии Элизабет Трасс принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прибывшая в Москву с визитом глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала РФ следовать по пути дипломатии и уважать суверенитет Украины.
В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине.
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"На этой неделе я нахожусь в Москве, чтобы послать решительный сигнал о том, что война на Украине будет иметь катастрофические последствия для России, Украины и безопасности Европы. Россия должна идти дипломатическим путем и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала Трасс в Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.