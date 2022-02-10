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Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани

Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани - РИА Новости, 10.02.2022

Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани

12-14 апреля 2022 года TechTour возвращается в Москву и Казань для проведения пятого TechTour Russia 2022, в рамках которого более 60 представителей глобальных... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:48

2022-02-10T11:48

2022-02-10T11:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 10 фев - Международная организация инвесторов INVESTORO. 12-14 апреля 2022 года TechTour возвращается в Москву и Казань для проведения пятого TechTour Russia 2022, в рамках которого более 60 представителей глобальных венчурных фондов и технологических корпораций оценят российские технологические стартапы.TechTour Russia 2022 проходит в тесном сотрудничестве с Инвестиционно-венчурным фондом РТ, Международной организацией инвесторов INVESTORO, Инновационным центром Сколково.Цели проведения TechTour Russia 2022 – поиск прорывных технологий, определение возможных партнерств в индустрии инноваций с фокусом на Digital и Sustainability. Европейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании.В Отборочный Комитет TechTour Russia 2022 войдут более 60 представителей ведущих венчурных фондов и технологических корпораций Европы, США, России. На основании бизнес-потенциала, технологических достоинств, конкурентной позиции, командного опыта и инвестиционного интереса, членами Отборочного комитета будут отобраны более 30 технологических компаний. Мероприятия пройдут в Москве и Казани 12-14 апреля 2022 года. В Казани мероприятие пройдет в рамках Российского венчурного форума, где участниками станут более 2000 представителей технологических отраслей.Отобранным компаниями будет предложено:В этом году отбор заявок стартапов будет проходить в двух направлениях:Digital:Sustainability:К участию в отборе приглашаются:Важно:По всем вопросам можно обращаться:Международная организация инвесторов INVESTORO – оператор TechTour Russia 2022Ирина Мишустина, im@investoro.com, +7 925 577 50 52Евгения Юрышева, ey@investoro.com, +7 915 480 85 11О TechTourЕвропейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании. Ежегодно TechTour проводит более 25 мероприятий в разных странах мира, на которые подают заявки более 2000 высокотехнологичных компаний и участвуют более 750 инвесторов. Во время предыдущих TechTour Russia перед инвесторами выступали главы таких компаний, как: ABBYY, Acronis, iiko, Ivideon, Parallels и Yandex.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы