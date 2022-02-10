Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани
© Международная организация инвесторов INVESTOROTechTour Russia
© Международная организация инвесторов INVESTORO
МОСКВА, 10 фев - Международная организация инвесторов INVESTORO. 12-14 апреля 2022 года TechTour возвращается в Москву и Казань для проведения пятого TechTour Russia 2022, в рамках которого более 60 представителей глобальных венчурных фондов и технологических корпораций оценят российские технологические стартапы.TechTour Russia 2022 проходит в тесном сотрудничестве с Инвестиционно-венчурным фондом РТ, Международной организацией инвесторов INVESTORO, Инновационным центром Сколково.
Цели проведения TechTour Russia 2022 – поиск прорывных технологий, определение возможных партнерств в индустрии инноваций с фокусом на Digital и Sustainability. Европейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании.
В Отборочный Комитет TechTour Russia 2022 войдут более 60 представителей ведущих венчурных фондов и технологических корпораций Европы, США, России. На основании бизнес-потенциала, технологических достоинств, конкурентной позиции, командного опыта и инвестиционного интереса, членами Отборочного комитета будут отобраны более 30 технологических компаний. Мероприятия пройдут в Москве и Казани 12-14 апреля 2022 года. В Казани мероприятие пройдет в рамках Российского венчурного форума, где участниками станут более 2000 представителей технологических отраслей.
Отобранным компаниями будет предложено:
- —представить свои решения и проекты инвесторам в четырех треках в Москве, Казани и Иннополисе 12-14 апреля;
- —получить отзывы инвесторов и отраслевых экспертов о представленном проекте;
- —лично встретиться как с венчурными инвесторами, так и с корпорациями, которые находятся в поиске инвестиций;
- —наладить деловые контакты с коллегами-предпринимателями и международными венчурными инвесторами.
В этом году отбор заявок стартапов будет проходить в двух направлениях:
Digital:
- —Deep Tech
- —Software
- —Hardware
- —Photonics & Electronics
- —AI & Big Data
- —XR/AR/VR
- —Space
- —Gaming & eSports
- —HealthTech
Sustainability:
- —Energy Efficiency & Digitalisation
- —Alternative Energy
- —Alternative Carbon
- —Hydrogen
- —Food & Bioeconomy
- —Circular Economy
- —Mobility
- —Transport & Logistics
- —Material
К участию в отборе приглашаются:
- —компании на ранних и более поздних стадиях развития с проверенной бизнес-моделью и работающих на рынке;
- —компании раундов A и B с высоким потенциалом масштабирования.
Важно:
- —· Прием заявок технологических компаний: до 11 февраля 2022 года
- —· Подать заявку необходимо на платформе TechTour здесь
- —· Рассмотрение и отбор заявок: 21-31 марта 2022
- —· Объявление итогов: 1 апреля 2022
- —· Презентации стартапов в Москве: 12 апреля
- —· Презентации стартапов в Казани: 13-14 апреля
- —· Рабочий язык: английский (презентации и питчи на англ. языке)
- —· Участие бесплатное
По всем вопросам можно обращаться:
Международная организация инвесторов INVESTORO – оператор TechTour Russia 2022
Ирина Мишустина, im@investoro.com, +7 925 577 50 52
Евгения Юрышева, ey@investoro.com, +7 915 480 85 11
О TechTour
Европейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании. Ежегодно TechTour проводит более 25 мероприятий в разных странах мира, на которые подают заявки более 2000 высокотехнологичных компаний и участвуют более 750 инвесторов. Во время предыдущих TechTour Russia перед инвесторами выступали главы таких компаний, как: ABBYY, Acronis, iiko, Ivideon, Parallels и Yandex.
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