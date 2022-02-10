Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/techtour-1772034594.html
Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани
Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани - РИА Новости, 10.02.2022
Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани
12-14 апреля 2022 года TechTour возвращается в Москву и Казань для проведения пятого TechTour Russia 2022, в рамках которого более 60 представителей глобальных... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:48
2022-02-10T11:48
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772022772_0:5:2072:1171_1920x0_80_0_0_12143c62b926acb90825c6b2ae0e815c.png
МОСКВА, 10 фев - Международная организация инвесторов INVESTORO. 12-14 апреля 2022 года TechTour возвращается в Москву и Казань для проведения пятого TechTour Russia 2022, в рамках которого более 60 представителей глобальных венчурных фондов и технологических корпораций оценят российские технологические стартапы.TechTour Russia 2022 проходит в тесном сотрудничестве с Инвестиционно-венчурным фондом РТ, Международной организацией инвесторов INVESTORO, Инновационным центром Сколково.Цели проведения TechTour Russia 2022 – поиск прорывных технологий, определение возможных партнерств в индустрии инноваций с фокусом на Digital и Sustainability. Европейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании.В Отборочный Комитет TechTour Russia 2022 войдут более 60 представителей ведущих венчурных фондов и технологических корпораций Европы, США, России. На основании бизнес-потенциала, технологических достоинств, конкурентной позиции, командного опыта и инвестиционного интереса, членами Отборочного комитета будут отобраны более 30 технологических компаний. Мероприятия пройдут в Москве и Казани 12-14 апреля 2022 года. В Казани мероприятие пройдет в рамках Российского венчурного форума, где участниками станут более 2000 представителей технологических отраслей.Отобранным компаниями будет предложено:В этом году отбор заявок стартапов будет проходить в двух направлениях:Digital:Sustainability:К участию в отборе приглашаются:Важно:По всем вопросам можно обращаться:Международная организация инвесторов INVESTORO – оператор TechTour Russia 2022Ирина Мишустина, im@investoro.com, +7 925 577 50 52Евгения Юрышева, ey@investoro.com, +7 915 480 85 11О TechTourЕвропейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании. Ежегодно TechTour проводит более 25 мероприятий в разных странах мира, на которые подают заявки более 2000 высокотехнологичных компаний и участвуют более 750 инвесторов. Во время предыдущих TechTour Russia перед инвесторами выступали главы таких компаний, как: ABBYY, Acronis, iiko, Ivideon, Parallels и Yandex.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772022772_252:0:1820:1176_1920x0_80_0_0_7be215ecec9613941a2dca6a0d041fd7.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
11:48 10.02.2022
 

Пятый TechTour Russia 2022 пройдет в Москве и Казани

© Международная организация инвесторов INVESTOROTechTour Russia
TechTour Russia
© Международная организация инвесторов INVESTORO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - Международная организация инвесторов INVESTORO. 12-14 апреля 2022 года TechTour возвращается в Москву и Казань для проведения пятого TechTour Russia 2022, в рамках которого более 60 представителей глобальных венчурных фондов и технологических корпораций оценят российские технологические стартапы.TechTour Russia 2022 проходит в тесном сотрудничестве с Инвестиционно-венчурным фондом РТ, Международной организацией инвесторов INVESTORO, Инновационным центром Сколково.
Цели проведения TechTour Russia 2022 – поиск прорывных технологий, определение возможных партнерств в индустрии инноваций с фокусом на Digital и Sustainability. Европейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании.
В Отборочный Комитет TechTour Russia 2022 войдут более 60 представителей ведущих венчурных фондов и технологических корпораций Европы, США, России. На основании бизнес-потенциала, технологических достоинств, конкурентной позиции, командного опыта и инвестиционного интереса, членами Отборочного комитета будут отобраны более 30 технологических компаний. Мероприятия пройдут в Москве и Казани 12-14 апреля 2022 года. В Казани мероприятие пройдет в рамках Российского венчурного форума, где участниками станут более 2000 представителей технологических отраслей.
Отобранным компаниями будет предложено:
  • представить свои решения и проекты инвесторам в четырех треках в Москве, Казани и Иннополисе 12-14 апреля;
  • получить отзывы инвесторов и отраслевых экспертов о представленном проекте;
  • лично встретиться как с венчурными инвесторами, так и с корпорациями, которые находятся в поиске инвестиций;
  • наладить деловые контакты с коллегами-предпринимателями и международными венчурными инвесторами.
В этом году отбор заявок стартапов будет проходить в двух направлениях:
Digital:
  • Deep Tech
  • Software
  • Hardware
  • Photonics & Electronics
  • AI & Big Data
  • XR/AR/VR
  • Space
  • Gaming & eSports
  • HealthTech
Sustainability:
  • Energy Efficiency & Digitalisation
  • Alternative Energy
  • Alternative Carbon
  • Hydrogen
  • Food & Bioeconomy
  • Circular Economy
  • Mobility
  • Transport & Logistics
  • Material
К участию в отборе приглашаются:
  • компании на ранних и более поздних стадиях развития с проверенной бизнес-моделью и работающих на рынке;
  • компании раундов A и B с высоким потенциалом масштабирования.
Важно:
  • · Прием заявок технологических компаний: до 11 февраля 2022 года
  • · Подать заявку необходимо на платформе TechTour здесь
  • · Рассмотрение и отбор заявок: 21-31 марта 2022
  • · Объявление итогов: 1 апреля 2022
  • · Презентации стартапов в Москве: 12 апреля
  • · Презентации стартапов в Казани: 13-14 апреля
  • · Рабочий язык: английский (презентации и питчи на англ. языке)
  • · Участие бесплатное
По всем вопросам можно обращаться:
Международная организация инвесторов INVESTORO – оператор TechTour Russia 2022
Ирина Мишустина, im@investoro.com, +7 925 577 50 52
Евгения Юрышева, ey@investoro.com, +7 915 480 85 11
О TechTour
Европейская Ассоциация TechTour объединяет ведущих европейских игроков венчурного бизнеса, отбирает для финансирования перспективные для рынка технологичные компании. Ежегодно TechTour проводит более 25 мероприятий в разных странах мира, на которые подают заявки более 2000 высокотехнологичных компаний и участвуют более 750 инвесторов. Во время предыдущих TechTour Russia перед инвесторами выступали главы таких компаний, как: ABBYY, Acronis, iiko, Ivideon, Parallels и Yandex.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала