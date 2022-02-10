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Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде
Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде - РИА Новости, 10.02.2022
Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде
Водители почти 90 процентов транспортных средств в Бангкоке не соблюдают правила дорожного движения и не останавливаются на пешеходных переходах, сообщает... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T01:25
2022-02-10T01:25
2022-02-10T01:25
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Водители почти 90 процентов транспортных средств в Бангкоке не соблюдают правила дорожного движения и не останавливаются на пешеходных переходах, сообщает "Турпром".Иностранным гостям особенно стоит учитывать такое поведение. К этому выводу пришли авторы исследования Тайского фонда здоровья (ThaiHealth). Причем оказалось, что пешеходов игнорируют не только водители мотоциклов, скутеров и автомобилей, но и общественного транспорта. Эксперты проверили 14353 водителей. 7619 личных автомобилей, 6449 мотоциклов и 285 единиц общественного транспорта. Оказалось, что 89 процентов участников дорожного движения не остановились, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу по "зебре". Чаще всего так поступали мотоциклисты (92 процента), автомобилисты (86 процентов) и водители общественного транспорта (80 процентов).Чиновники заявили, что установят светофоры и камеры наблюдения на 100 пешеходных переходах и поднимут в четыре раза штрафы для нарушителей правил дорожного движения.
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туризм, новости - туризм, таиланд, бангкок, авто
Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде
Исследование: транспортные средства в Таиланде не соблюдают правила и опасны для туристов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Водители почти 90 процентов транспортных средств в Бангкоке не соблюдают правила дорожного движения и не останавливаются на пешеходных переходах, сообщает
"Турпром".
Иностранным гостям особенно стоит учитывать такое поведение. К этому выводу пришли авторы исследования Тайского фонда здоровья (ThaiHealth).
Причем оказалось, что пешеходов игнорируют не только водители мотоциклов, скутеров и автомобилей, но и общественного транспорта.
Эксперты проверили 14353 водителей. 7619 личных автомобилей, 6449 мотоциклов и 285 единиц общественного транспорта. Оказалось, что 89 процентов участников дорожного движения не остановились, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу по "зебре". Чаще всего так поступали мотоциклисты (92 процента), автомобилисты (86 процентов) и водители общественного транспорта (80 процентов).
Чиновники заявили, что установят светофоры и камеры наблюдения на 100 пешеходных переходах и поднимут в четыре раза штрафы для нарушителей правил дорожного движения.