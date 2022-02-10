https://ria.ru/20220210/tailand-1771734912.html

Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде

Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде - РИА Новости, 10.02.2022

Эксперты рассказали об опасности, поджидающей туристов в Таиланде

Водители почти 90 процентов транспортных средств в Бангкоке не соблюдают правила дорожного движения и не останавливаются на пешеходных переходах, сообщает... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T01:25

2022-02-10T01:25

2022-02-10T01:25

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

бангкок

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155218/87/1552188791_0:394:2730:1930_1920x0_80_0_0_b3e030e8cff468517358993a09e4f0e3.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Водители почти 90 процентов транспортных средств в Бангкоке не соблюдают правила дорожного движения и не останавливаются на пешеходных переходах, сообщает "Турпром".Иностранным гостям особенно стоит учитывать такое поведение. К этому выводу пришли авторы исследования Тайского фонда здоровья (ThaiHealth). Причем оказалось, что пешеходов игнорируют не только водители мотоциклов, скутеров и автомобилей, но и общественного транспорта. Эксперты проверили 14353 водителей. 7619 личных автомобилей, 6449 мотоциклов и 285 единиц общественного транспорта. Оказалось, что 89 процентов участников дорожного движения не остановились, чтобы пропустить пешеходов, переходящих дорогу по "зебре". Чаще всего так поступали мотоциклисты (92 процента), автомобилисты (86 процентов) и водители общественного транспорта (80 процентов).Чиновники заявили, что установят светофоры и камеры наблюдения на 100 пешеходных переходах и поднимут в четыре раза штрафы для нарушителей правил дорожного движения.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

таиланд

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, таиланд, бангкок, авто