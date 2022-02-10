Бедное детство и успех на ТВ. Секреты жизни Розы Сябитовой

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Народной телесвахе Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. За годы работы на ТВ она стала своей и для зрителей программы "Давай поженимся!", и для звезд шоубиза. Ведущая не раз откровенно рассказывала о проблемах в семье, о насилии со стороны супруга. Но в этот юбилей в интервью РИА Новости вспомнила несколько историй, которые характеризуют ее как человека и профессионала.Тебе батон, мне велосипед: бедное детство Розы СябитовойПо словам свахи, ее жизнь нельзя назвать веселой. В детстве "не видела ничего хорошего", семья была небогатая, достаток скромный. Но именно это сформировало у нее железную хватку.Кстати, профессия отца тоже помогала маленькой Розе. Он работал слесарем в школе, где училась будущая телесваха. Как-то ее хотели исключить, но встали перед выбором: или оставить Сябитову, или лишиться вместе с ней ценного сотрудника.Донашивала коньки: будущий мастер спорта без своего инвентаряСябитова — мастер спорта СССР по фигурному катанию. Однако профессиональная карьера могла и не сложиться."Этот вид спорта даже тогда был очень дорогим. Я еле уговорила отдать меня в секцию, первое время донашивала коньки за другими. Собственные получила только в начале профессиональной карьеры. Кстати, до сих пор их храню и даже иногда катаюсь", — говорит Роза."Давай поженимся!": что лежит на столе у телесвахиСябитова рассказывает, что стала телесвахой случайно. В программу ее пригласили в качестве консультанта для другой кандидатки. На пилотных записях Роза сама села в кадр со словами: "Сейчас покажу, как надо!" В итоге команда проекта предложила ей занять место ведущей.Сегодня она тщательно готовится к каждому выпуску, а ее фразы становятся мемами в интернете. Роза объяснила, как ей удается быть остроумной в кадре."У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание. Иногда рождаются и собственные крылатые выражения: "птичка на рыбке не женится", например. Еще передо мной лежит сценарий, где я делаю отметки маркерами. Их режиссер даже просил убрать, потому что видно в кадре".Бабушкины рецепты: что готовит РозаСябитова гордится тем, что она татарка, хоть и родилась в Москве. И подчеркивает, что бережно хранит семейные традиции.Сейчас Сябитова готовит редко — не хватает времени. Но она нашла ресторан, где создают блюда татарской кухни специально для нее, принимают заказы и доставляют на дом. А зур-бэлиш научились готовить именно по рецепту Розы.Не тратьте деньги: что дарят СябитовойОсобое отношение у Сябитовой к подаркам. Она утверждает, что не любит дорогие презенты."Я — наглая московская татарка, как назвала меня Лариса Гузеева, и прошу, чтобы дети и близкие деньги не тратили. С удовольствием принимаю сувениры, сделанные своими руками. Знаю точно, что дети давно копят мне на тренажер для глаз — тут к гадалке не ходи. Но для меня главное, чтобы они сами были счастливы. Это главный подарок: радуются они — радуюсь и я".Самого оригинального и необычного сюрприза Роза вспомнить не смогла — говорит, что чаще получает практичные вещи. Например, на Новый год дети подарили ей специальный массажер для рук.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Народной телесвахе Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. За годы работы на ТВ она стала своей и для зрителей программы "Давай поженимся!", и для звезд шоубиза. Ведущая не раз откровенно рассказывала о проблемах в семье, о насилии со стороны супруга. Но в этот юбилей в интервью РИА Новости вспомнила несколько историй, которые характеризуют ее как человека и профессионала.
Тебе батон, мне велосипед: бедное детство Розы Сябитовой
По словам свахи, ее жизнь нельзя назвать веселой. В детстве "не видела ничего хорошего", семья была небогатая, достаток скромный. Но именно это сформировало у нее железную хватку.
"Благодаря обстоятельствам включался креатив. Мама работала в центре Москвы и покупала там "Рижский" хлеб, очень вкусный и всегда мягкий. Своего велосипеда у меня не было, родители не могли себе позволить, и батоны становились средством обмена. Жили мы в бараках, другие взрослые в основном трудились на заводах и в центр не выезжали, так что дети мечтали о "Рижском". Они получали хлеб, а я — возможность покататься на велосипеде".
Роза Сябитова
Кстати, профессия отца тоже помогала маленькой Розе. Он работал слесарем в школе, где училась будущая телесваха. Как-то ее хотели исключить, но встали перед выбором: или оставить Сябитову, или лишиться вместе с ней ценного сотрудника.
Донашивала коньки: будущий мастер спорта без своего инвентаря
Сябитова — мастер спорта СССР по фигурному катанию. Однако профессиональная карьера могла и не сложиться.
"Этот вид спорта даже тогда был очень дорогим. Я еле уговорила отдать меня в секцию, первое время донашивала коньки за другими. Собственные получила только в начале профессиональной карьеры. Кстати, до сих пор их храню и даже иногда катаюсь", — говорит Роза.
Биография Розы Сябитовой
Родилась в Москве 10 февраля 1962 года.
В 1979 году поступила в Московский институт электронного машиностроения на специальность "инженер-программист".
В 2008 году стала ведущей программы "Давай поженимся!" на Первом канале.
Дважды была замужем.
Двое детей: сын Денис (родился в 1989 году) и дочь Ксения (родилась в 1992 году).
"Давай поженимся!": что лежит на столе у телесвахи
Сябитова рассказывает, что стала телесвахой случайно. В программу ее пригласили в качестве консультанта для другой кандидатки. На пилотных записях Роза сама села в кадр со словами: "Сейчас покажу, как надо!" В итоге команда проекта предложила ей занять место ведущей.
Сегодня она тщательно готовится к каждому выпуску, а ее фразы становятся мемами в интернете. Роза объяснила, как ей удается быть остроумной в кадре.
"У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание. Иногда рождаются и собственные крылатые выражения: "птичка на рыбке не женится", например. Еще передо мной лежит сценарий, где я делаю отметки маркерами. Их режиссер даже просил убрать, потому что видно в кадре".
Сябитова гордится тем, что она татарка, хоть и родилась в Москве. И подчеркивает, что бережно хранит семейные традиции.
"Для меня татарская кухня — возвращение во времена бабушки, когда собиралась семья. В их с дедушкой однокомнатной квартире всегда были гости, они всех привечали. Мое коронное блюдо сегодня — зур-бэлиш. Бабушка добавляла туда особую приправу, которая придавала блюду интересный вкус".
Роза Сябитова
Сейчас Сябитова готовит редко — не хватает времени. Но она нашла ресторан, где создают блюда татарской кухни специально для нее, принимают заказы и доставляют на дом. А зур-бэлиш научились готовить именно по рецепту Розы.
Особое отношение у Сябитовой к подаркам. Она утверждает, что не любит дорогие презенты.
"Я — наглая московская татарка, как назвала меня Лариса Гузеева, и прошу, чтобы дети и близкие деньги не тратили. С удовольствием принимаю сувениры, сделанные своими руками. Знаю точно, что дети давно копят мне на тренажер для глаз — тут к гадалке не ходи. Но для меня главное, чтобы они сами были счастливы. Это главный подарок: радуются они — радуюсь и я".
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