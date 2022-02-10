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Шоубиз
https://ria.ru/20220210/syabitova-1771721227.html
Бедное детство и успех на ТВ. Секреты жизни Розы Сябитовой
Бедное детство и успех на ТВ. Секреты жизни Розы Сябитовой - РИА Новости, 10.02.2022
Бедное детство и успех на ТВ. Секреты жизни Розы Сябитовой
Народной телесвахе Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. За годы работы на ТВ она стала своей и для зрителей программы "Давай поженимся!", и для звезд шоубиза... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:10
2022-02-10T07:59
шоубиз
роза сябитова
первый канал (телеканал)
лариса гузеева
семья
развод
телевидение
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Народной телесвахе Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. За годы работы на ТВ она стала своей и для зрителей программы "Давай поженимся!", и для звезд шоубиза. Ведущая не раз откровенно рассказывала о проблемах в семье, о насилии со стороны супруга. Но в этот юбилей в интервью РИА Новости вспомнила несколько историй, которые характеризуют ее как человека и профессионала.Тебе батон, мне велосипед: бедное детство Розы СябитовойПо словам свахи, ее жизнь нельзя назвать веселой. В детстве "не видела ничего хорошего", семья была небогатая, достаток скромный. Но именно это сформировало у нее железную хватку.Кстати, профессия отца тоже помогала маленькой Розе. Он работал слесарем в школе, где училась будущая телесваха. Как-то ее хотели исключить, но встали перед выбором: или оставить Сябитову, или лишиться вместе с ней ценного сотрудника.Донашивала коньки: будущий мастер спорта без своего инвентаряСябитова — мастер спорта СССР по фигурному катанию. Однако профессиональная карьера могла и не сложиться."Этот вид спорта даже тогда был очень дорогим. Я еле уговорила отдать меня в секцию, первое время донашивала коньки за другими. Собственные получила только в начале профессиональной карьеры. Кстати, до сих пор их храню и даже иногда катаюсь", — говорит Роза."Давай поженимся!": что лежит на столе у телесвахиСябитова рассказывает, что стала телесвахой случайно. В программу ее пригласили в качестве консультанта для другой кандидатки. На пилотных записях Роза сама села в кадр со словами: "Сейчас покажу, как надо!" В итоге команда проекта предложила ей занять место ведущей.Сегодня она тщательно готовится к каждому выпуску, а ее фразы становятся мемами в интернете. Роза объяснила, как ей удается быть остроумной в кадре."У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание. Иногда рождаются и собственные крылатые выражения: "птичка на рыбке не женится", например. Еще передо мной лежит сценарий, где я делаю отметки маркерами. Их режиссер даже просил убрать, потому что видно в кадре".Бабушкины рецепты: что готовит РозаСябитова гордится тем, что она татарка, хоть и родилась в Москве. И подчеркивает, что бережно хранит семейные традиции.Сейчас Сябитова готовит редко — не хватает времени. Но она нашла ресторан, где создают блюда татарской кухни специально для нее, принимают заказы и доставляют на дом. А зур-бэлиш научились готовить именно по рецепту Розы.Не тратьте деньги: что дарят СябитовойОсобое отношение у Сябитовой к подаркам. Она утверждает, что не любит дорогие презенты."Я — наглая московская татарка, как назвала меня Лариса Гузеева, и прошу, чтобы дети и близкие деньги не тратили. С удовольствием принимаю сувениры, сделанные своими руками. Знаю точно, что дети давно копят мне на тренажер для глаз — тут к гадалке не ходи. Но для меня главное, чтобы они сами были счастливы. Это главный подарок: радуются они — радуюсь и я".Самого оригинального и необычного сюрприза Роза вспомнить не смогла — говорит, что чаще получает практичные вещи. Например, на Новый год дети подарили ей специальный массажер для рук.
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роза сябитова, первый канал (телеканал), лариса гузеева, семья, развод, телевидение, шоу-бизнес, развод
08:10 10.02.2022
 

Бедное детство и успех на ТВ. Секреты жизни Розы Сябитовой

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Народной телесвахе Розе Сябитовой исполнилось 60 лет. За годы работы на ТВ она стала своей и для зрителей программы "Давай поженимся!", и для звезд шоубиза. Ведущая не раз откровенно рассказывала о проблемах в семье, о насилии со стороны супруга. Но в этот юбилей в интервью РИА Новости вспомнила несколько историй, которые характеризуют ее как человека и профессионала.

Тебе батон, мне велосипед: бедное детство Розы Сябитовой

По словам свахи, ее жизнь нельзя назвать веселой. В детстве "не видела ничего хорошего", семья была небогатая, достаток скромный. Но именно это сформировало у нее железную хватку.

"Благодаря обстоятельствам включался креатив. Мама работала в центре Москвы и покупала там "Рижский" хлеб, очень вкусный и всегда мягкий. Своего велосипеда у меня не было, родители не могли себе позволить, и батоны становились средством обмена. Жили мы в бараках, другие взрослые в основном трудились на заводах и в центр не выезжали, так что дети мечтали о "Рижском". Они получали хлеб, а я — возможность покататься на велосипеде".

Роза Сябитова
Роза Сябитова
Кстати, профессия отца тоже помогала маленькой Розе. Он работал слесарем в школе, где училась будущая телесваха. Как-то ее хотели исключить, но встали перед выбором: или оставить Сябитову, или лишиться вместе с ней ценного сотрудника.
© Фото : из личного архива Розы СябитовойРоза Сябитова
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : из личного архива Розы Сябитовой
Роза Сябитова

Донашивала коньки: будущий мастер спорта без своего инвентаря

Сябитова — мастер спорта СССР по фигурному катанию. Однако профессиональная карьера могла и не сложиться.
"Этот вид спорта даже тогда был очень дорогим. Я еле уговорила отдать меня в секцию, первое время донашивала коньки за другими. Собственные получила только в начале профессиональной карьеры. Кстати, до сих пор их храню и даже иногда катаюсь", — говорит Роза.
Биография Розы Сябитовой

Родилась в Москве 10 февраля 1962 года.

В 1979 году поступила в Московский институт электронного машиностроения на специальность "инженер-программист".

В 2008 году стала ведущей программы "Давай поженимся!" на Первом канале.

Дважды была замужем.

Двое детей: сын Денис (родился в 1989 году) и дочь Ксения (родилась в 1992 году).

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"Давай поженимся!": что лежит на столе у телесвахи

Сябитова рассказывает, что стала телесвахой случайно. В программу ее пригласили в качестве консультанта для другой кандидатки. На пилотных записях Роза сама села в кадр со словами: "Сейчас покажу, как надо!" В итоге команда проекта предложила ей занять место ведущей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоРоза Сябитова
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Роза Сябитова
Сегодня она тщательно готовится к каждому выпуску, а ее фразы становятся мемами в интернете. Роза объяснила, как ей удается быть остроумной в кадре.
"У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание. Иногда рождаются и собственные крылатые выражения: "птичка на рыбке не женится", например. Еще передо мной лежит сценарий, где я делаю отметки маркерами. Их режиссер даже просил убрать, потому что видно в кадре".

Бабушкины рецепты: что готовит Роза

Сябитова гордится тем, что она татарка, хоть и родилась в Москве. И подчеркивает, что бережно хранит семейные традиции.

"Для меня татарская кухня — возвращение во времена бабушки, когда собиралась семья. В их с дедушкой однокомнатной квартире всегда были гости, они всех привечали. Мое коронное блюдо сегодня — зур-бэлиш. Бабушка добавляла туда особую приправу, которая придавала блюду интересный вкус".

Роза Сябитова
Сейчас Сябитова готовит редко — не хватает времени. Но она нашла ресторан, где создают блюда татарской кухни специально для нее, принимают заказы и доставляют на дом. А зур-бэлиш научились готовить именно по рецепту Розы.
© Фото : из личного архива Розы СябитовойРоза Сябитова
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : из личного архива Розы Сябитовой
Роза Сябитова

Не тратьте деньги: что дарят Сябитовой

Особое отношение у Сябитовой к подаркам. Она утверждает, что не любит дорогие презенты.
"Я — наглая московская татарка, как назвала меня Лариса Гузеева, и прошу, чтобы дети и близкие деньги не тратили. С удовольствием принимаю сувениры, сделанные своими руками. Знаю точно, что дети давно копят мне на тренажер для глаз — тут к гадалке не ходи. Но для меня главное, чтобы они сами были счастливы. Это главный подарок: радуются они — радуюсь и я".
© Фото : из личного архива Розы СябитовойРоза Сябитова с детьми
Роза Сябитова с детьми - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : из личного архива Розы Сябитовой
Роза Сябитова с детьми
Самого оригинального и необычного сюрприза Роза вспомнить не смогла — говорит, что чаще получает практичные вещи. Например, на Новый год дети подарили ей специальный массажер для рук.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
27 января, 10:12Шоубиз
"Давай поженимся": кто из звезд нашел пару на передаче
 
ШоубизРоза СябитоваПервый канал (телеканал)Лариса ГузееваСемьяРазводТелевидениеШоу-бизнесразвод
 
 
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