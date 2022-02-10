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Обвиняемого в стрельбе в пермском вузе доставили в суд

Обвиняемого в стрельбе в пермском вузе доставили в суд - РИА Новости, 10.02.2022

Обвиняемого в стрельбе в пермском вузе доставили в суд

Студента Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском госуниверситете, привезли в суд на рассмотрение ходатайства следствия о продлении... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:58

2022-02-10T08:58

2022-02-10T08:58

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Студента Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском госуниверситете, привезли в суд на рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Дзержинского районного суда Перми.Обвиняемого привезли на транспорте конвойной службы. Он вошёл в здание, передвигаясь на костылях - ранее ему по медицинским показаниям отняли часть ноги.По данным следствия, утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В конце прошлого года студента отправили в СИЗО на срок до 20 февраля.

пермь

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете