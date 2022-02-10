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Обвиняемого в стрельбе в пермском вузе доставили в суд
Обвиняемого в стрельбе в пермском вузе доставили в суд - РИА Новости, 10.02.2022
Обвиняемого в стрельбе в пермском вузе доставили в суд
Студента Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском госуниверситете, привезли в суд на рассмотрение ходатайства следствия о продлении... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:58
2022-02-10T08:58
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Студента Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском госуниверситете, привезли в суд на рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Дзержинского районного суда Перми.Обвиняемого привезли на транспорте конвойной службы. Он вошёл в здание, передвигаясь на костылях - ранее ему по медицинским показаниям отняли часть ноги.По данным следствия, утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В конце прошлого года студента отправили в СИЗО на срок до 20 февраля.
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
08:58 10.02.2022
 
Обвиняемого в стрельбе в пермском вузе доставили в суд

Студента, обвиняемого в стрельбе в Пермском госуниверситете, доставили в суд

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Студента Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в пермском госуниверситете, привезли в суд на рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Дзержинского районного суда Перми.
Обвиняемого привезли на транспорте конвойной службы. Он вошёл в здание, передвигаясь на костылях - ранее ему по медицинским показаниям отняли часть ноги.
По данным следствия, утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В конце прошлого года студента отправили в СИЗО на срок до 20 февраля.
 
ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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