https://ria.ru/20220210/stroitelstvo-1772080231.html
Рязанская область получит допсредства на строительство соцобъектов
Рязанская область получит допсредства на строительство соцобъектов - РИА Новости, 10.02.2022
Рязанская область получит допсредства на строительство соцобъектов
Рязанская область в течение трех лет дополнительно получит из резервного фонда правительства РФ более 900 миллионов рублей на строительство социальных объектов, РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:26
2022-02-10T14:26
2022-02-10T14:26
рязанская область
общество
николай любимов
касимов
шацкий район
рязань
госдума рф
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg
РЯЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Рязанская область в течение трех лет дополнительно получит из резервного фонда правительства РФ более 900 миллионов рублей на строительство социальных объектов, сообщает правительство региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова.Уточняется, что область получит 696,8 миллиона рублей в этом году, 91,1 миллиона рублей в следующем и 118,4 миллиона рублей в 2024 году. Средства направят на строительство в Рязани главного корпуса онкологического диспансера, двух школ в областном центре и городе Касимове, реновацию учреждений отрасли культуры, создание новых мест в школе-интернате села Лесное Конобеево Шацкого района."Решение принято в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Соответственно повышается стоимость заключенных ранее контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. Ко мне как депутату Госдумы РФ не раз обращались жители Рязанской области с предложениями о новых объектах здравоохранения и образования. Часть из них уже строится, другие будут построены. Все работы должны быть завершены в срок, а обещанное людям – выполнено", – цитирует Макарова пресс-служба правительства региона.Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важность дополнительной финансовой поддержки."Строительство объектов соцсферы ведется и в городских микрорайонах, где активно возводится жилье, и на сельских территориях. Многое уже сделано, и на полпути начатое бросать нельзя, невозможно "замораживать" постройку больниц, школ, детских садов, библиотек, клубов. Дополнительная федеральная поддержка поможет реализовать наши планы", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20220126/soglashenie-1769639502.html
https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html
касимов
шацкий район
рязань
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_154:0:2617:1847_1920x0_80_0_0_6124f581f253a44e86bdab6c5960beda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, николай любимов, касимов, шацкий район, рязань, госдума рф, рязанская область
Рязанская область получит допсредства на строительство соцобъектов
Рязанская область получит более 900 миллионов рублей на строительство соцобъектов