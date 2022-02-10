https://ria.ru/20220210/stroitelstvo-1772080231.html

Рязанская область получит допсредства на строительство соцобъектов

Рязанская область получит допсредства на строительство соцобъектов - РИА Новости, 10.02.2022

Рязанская область получит допсредства на строительство соцобъектов

Рязанская область в течение трех лет дополнительно получит из резервного фонда правительства РФ более 900 миллионов рублей на строительство социальных объектов, РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:26

2022-02-10T14:26

2022-02-10T14:26

рязанская область

общество

николай любимов

касимов

шацкий район

рязань

госдума рф

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Рязанская область в течение трех лет дополнительно получит из резервного фонда правительства РФ более 900 миллионов рублей на строительство социальных объектов, сообщает правительство региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова.Уточняется, что область получит 696,8 миллиона рублей в этом году, 91,1 миллиона рублей в следующем и 118,4 миллиона рублей в 2024 году. Средства направят на строительство в Рязани главного корпуса онкологического диспансера, двух школ в областном центре и городе Касимове, реновацию учреждений отрасли культуры, создание новых мест в школе-интернате села Лесное Конобеево Шацкого района."Решение принято в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Соответственно повышается стоимость заключенных ранее контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. Ко мне как депутату Госдумы РФ не раз обращались жители Рязанской области с предложениями о новых объектах здравоохранения и образования. Часть из них уже строится, другие будут построены. Все работы должны быть завершены в срок, а обещанное людям – выполнено", – цитирует Макарова пресс-служба правительства региона.Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важность дополнительной финансовой поддержки."Строительство объектов соцсферы ведется и в городских микрорайонах, где активно возводится жилье, и на сельских территориях. Многое уже сделано, и на полпути начатое бросать нельзя, невозможно "замораживать" постройку больниц, школ, детских садов, библиотек, клубов. Дополнительная федеральная поддержка поможет реализовать наши планы", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20220126/soglashenie-1769639502.html

https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html

касимов

шацкий район

рязань

рязанская область

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