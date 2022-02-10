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"Спутник V" резко снизил заболеваемость COVID-19 в Сан-Марино, заявил посол
"Спутник V" резко снизил заболеваемость COVID-19 в Сан-Марино, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2022
"Спутник V" резко снизил заболеваемость COVID-19 в Сан-Марино, заявил посол
Своевременные поставки российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино весной 2020 года позволили успешно провести прививочную кампанию и резко снизить... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:48
2022-02-10T10:48
2022-02-10T10:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сан-марино
россия
вакцина "спутник v"
сергей разов
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РИМ, 10 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Своевременные поставки российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино весной 2020 года позволили успешно провести прививочную кампанию и резко снизить заболеваемость COVID-19 в этом небольшом государстве на Апеннинском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии и в Республике Сан‑Марино Сергей Разов."Сан-Марино стала одной из первых европейских стран, авторизовавших использование вакцины "Спутник V" на своей территории. Благодаря своевременным поставкам этого препарата весной 2020 года удалось наладить полномасштабную прививочную кампанию в стране и резко снизить заболеваемость. Высокая эффективность вакцины в Сан-Марино была доказана на практике", - отметил российский дипломат.Разов сообщил, что, по его сведениям, в 2021 году власти Сан-Марино приняли решение сфокусироваться на других препаратах для проведения кампании "бустеризации" с использованием гетерологичных вакцин."Тем не менее, интерес к "Спутнику V" в республике сохраняется на высоком уровне – многие санмаринцы предпочли сделать и третью дозу российским препаратом. Буквально на днях в Сан-Марино было принято решение возобновить так называемый "вакцинный туризм", предлагая иностранным гражданам сделать прививку "Спутником Лайт", - заметил посол.Ранее госсекретарь (министр) Сан-Марино по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта рассказал РИА Новости, что в феврале 2020 года республика оказалась единственной страной Европы, где не было ни одной дозы вакцины от COVID-19, и только благодаря российскому препарату она смогла эффективно провести кампанию по вакцинации.По данным национального Института социальной безопасности (ISS), который курирует вопросы оказания медицинской помощи в Сан-Марино, на этапе первичной вакцинации в республике 77% привитых граждан получили именно препарат "Спутник V".
https://ria.ru/20220210/otchet-1772010549.html
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коронавирус covid-19, сан-марино, россия, вакцина "спутник v", сергей разов
"Спутник V" резко снизил заболеваемость COVID-19 в Сан-Марино, заявил посол
Посол Разов: поставки "Спутника V" помогли снизить заболеваемость COVID-19 в Сан-Марино
РИМ, 10 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Своевременные поставки российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино весной 2020 года позволили успешно провести прививочную кампанию и резко снизить заболеваемость COVID-19 в этом небольшом государстве на Апеннинском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии и в Республике Сан‑Марино Сергей Разов.
"Сан-Марино стала одной из первых европейских стран, авторизовавших использование вакцины "Спутник V" на своей территории. Благодаря своевременным поставкам этого препарата весной 2020 года удалось наладить полномасштабную прививочную кампанию в стране и резко снизить заболеваемость. Высокая эффективность вакцины в Сан-Марино была доказана на практике", - отметил российский дипломат.
Разов сообщил, что, по его сведениям, в 2021 году власти Сан-Марино приняли решение сфокусироваться на других препаратах для проведения кампании "бустеризации" с использованием гетерологичных вакцин.
"Тем не менее, интерес к "Спутнику V" в республике сохраняется на высоком уровне – многие санмаринцы предпочли сделать и третью дозу российским препаратом. Буквально на днях в Сан-Марино было принято решение возобновить так называемый "вакцинный туризм", предлагая иностранным гражданам сделать прививку "Спутником Лайт", - заметил посол.
Ранее госсекретарь (министр) Сан-Марино по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта рассказал РИА Новости, что в феврале 2020 года республика оказалась единственной страной Европы
, где не было ни одной дозы вакцины от COVID-19, и только благодаря российскому препарату она смогла эффективно провести кампанию по вакцинации.
По данным национального Института социальной безопасности (ISS), который курирует вопросы оказания медицинской помощи в Сан-Марино
, на этапе первичной вакцинации в республике 77% привитых граждан получили именно препарат "Спутник V".