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Лавров изложил главе МИД Британии ситуацию вокруг Минских соглашений
Лавров изложил главе МИД Британии ситуацию вокруг Минских соглашений - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров изложил главе МИД Британии ситуацию вокруг Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полностью изложил своей британской коллеге Лиз Трасс ситуацию с выполнением минских договоренностей. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:12
2022-02-10T13:24
в мире
сергей лавров
лиз трасс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полностью изложил своей британской коллеге Лиз Трасс ситуацию с выполнением минских договоренностей."Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением минских договоренностей", - сказал он по итогам переговоров.
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в мире, сергей лавров, лиз трасс
13:12 10.02.2022 (обновлено: 13:24 10.02.2022)
 
Лавров изложил главе МИД Британии ситуацию вокруг Минских соглашений

Лавров изложил главе МИД Британии Трасс ситуацию с выполнением Минских соглашений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полностью изложил своей британской коллеге Лиз Трасс ситуацию с выполнением минских договоренностей.
"Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением минских договоренностей", - сказал он по итогам переговоров.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреСергей ЛавровЛиз Трасс
 
 
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