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Лавров изложил главе МИД Британии ситуацию вокруг Минских соглашений

Лавров изложил главе МИД Британии ситуацию вокруг Минских соглашений - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров изложил главе МИД Британии ситуацию вокруг Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полностью изложил своей британской коллеге Лиз Трасс ситуацию с выполнением минских договоренностей. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:12

2022-02-10T13:12

2022-02-10T13:24

в мире

сергей лавров

лиз трасс

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полностью изложил своей британской коллеге Лиз Трасс ситуацию с выполнением минских договоренностей."Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением минских договоренностей", - сказал он по итогам переговоров.

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2022

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в мире, сергей лавров, лиз трасс