https://ria.ru/20220210/soglashenie-1772124984.html

В Дании рассказали об обсуждении нового оборонного соглашения с США

В Дании рассказали об обсуждении нового оборонного соглашения с США - РИА Новости, 10.02.2022

В Дании рассказали об обсуждении нового оборонного соглашения с США

Дания и США начали обсуждать новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщается в Twitter министерства обороны скандинавской страны. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:18

2022-02-10T17:18

2022-02-10T17:18

в мире

метте фредериксен

сша

дания

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дания и США начали обсуждать новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщается в Twitter министерства обороны скандинавской страны."Дания внесет вклад в усиление деятельности США в Европе", - говорится в сообщении.Как сообщает агентство Рейтер, датский премьер Метте Фредериксен отметил, что соглашение не связано с ситуацией вокруг Украины, переговоры о нем велись уже давно. Политик также заявил, что новое соглашение может предусматривать размещение военных США в Дании.

https://ria.ru/20220210/gaz-1772015034.html

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дания

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в мире, метте фредериксен, сша, дания, украина