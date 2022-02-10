https://ria.ru/20220210/smi-1772112749.html

Нарышкин заявил о выросшем количестве западных СМИ в Донбассе

Нарышкин заявил о выросшем количестве западных СМИ в Донбассе - РИА Новости, 10.02.2022

Нарышкин заявил о выросшем количестве западных СМИ в Донбассе

Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:34

2022-02-10T16:34

2022-02-10T17:27

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

россия

донбасс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью газете "МК"."Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20220210/donbass-1772029004.html

украина

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, донбасс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин