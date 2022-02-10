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Нарышкин заявил о выросшем количестве западных СМИ в Донбассе
Нарышкин заявил о выросшем количестве западных СМИ в Донбассе - РИА Новости, 10.02.2022
Нарышкин заявил о выросшем количестве западных СМИ в Донбассе
Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:34
2022-02-10T17:27
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью газете "МК"."Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен", - сказал Нарышкин.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, донбасс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
16:34 10.02.2022 (обновлено: 17:27 10.02.2022)
 
Нарышкин заявил о выросшем количестве западных СМИ в Донбассе

Глава СВР Нарышкин: контингент западных пропагандистов в Донбассе многократно вырос

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии, сообщил директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью газете "МК".
"Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен", - сказал Нарышкин.
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонбассСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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