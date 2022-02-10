https://ria.ru/20220210/selkhozproduktsiya-1772076098.html
Томская область увеличила производство сельхозпродукции
Томская область увеличила производство сельхозпродукции - РИА Новости, 10.02.2022
Томская область увеличила производство сельхозпродукции
Аграрии Томской области в 2021 году выпустили продукции на 40 миллиардов рублей – почти на 6 миллиардов больше, чем в предыдущем, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:16
2022-02-10T14:16
2022-02-10T14:16
экономика
шегарский район
томская область
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ТОМСК, 10 фев – РИА Новости. Аграрии Томской области в 2021 году выпустили продукции на 40 миллиардов рублей – почти на 6 миллиардов больше, чем в предыдущем, сообщил на пресс-конференции замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.По его данным, объем сельхозпроизводства в регионе за последние 10 лет увеличился более чем в два раза."Важнейшим показателем развития любой отрасли является ее инвестиционная активность. Сегодня в регионе реализуется более 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 миллиардов рублей. В последние годы мы ежегодно вводили в строй по одному-два крупных объекта в животноводстве или растениеводстве, открыто более 50 новых ферм разных форм и с различными технологиями", - рассказал Кнорр.Он отметил, что проекты из разных сфер томского агропромышленного комплекса в настоящее время позволяют создать внутренний кооперационный контур, который является фундаментом и гарантией его устойчивой и эффективной экономики.По итогам прошлого года объем инвестиций в томский АПК составил 4,1 миллиарда рублей (в 2020 году было 3,9 миллиарда). Очередным значимым проектом в 2022 году станет ввод в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра в Шегарском районе, что позволит закрыть потребность региона в семенах за счет создания фонда оригинального семенного материала сортов и гибридов сельхозкультур."Инвестиционная активность во многом связана с целенаправленной политикой государственной поддержки. При ее формировании на региональном уровне губернатор лично вникает в аграрные вопросы и активно поддерживает развитие сельского хозяйства", — отметил замгубернатора.
https://ria.ru/20220208/gaz-1771672213.html
https://ria.ru/20220124/sputnik-1769230590.html
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экономика, шегарский район, томская область
Томская область увеличила производство сельхозпродукции
Томская область за год увеличила производство сельхозпродукции до 40 миллиардов рублей
ТОМСК, 10 фев – РИА Новости.
Аграрии Томской области в 2021 году выпустили продукции на 40 миллиардов рублей – почти на 6 миллиардов больше, чем в предыдущем, сообщил
на пресс-конференции замгубернатора региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.
По его данным, объем сельхозпроизводства в регионе за последние 10 лет увеличился более чем в два раза.
"Важнейшим показателем развития любой отрасли является ее инвестиционная активность. Сегодня в регионе реализуется более 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 миллиардов рублей. В последние годы мы ежегодно вводили в строй по одному-два крупных объекта в животноводстве или растениеводстве, открыто более 50 новых ферм разных форм и с различными технологиями", - рассказал Кнорр.
Он отметил, что проекты из разных сфер томского агропромышленного комплекса в настоящее время позволяют создать внутренний кооперационный контур, который является фундаментом и гарантией его устойчивой и эффективной экономики.
По итогам прошлого года объем инвестиций в томский АПК составил 4,1 миллиарда рублей (в 2020 году было 3,9 миллиарда). Очередным значимым проектом в 2022 году станет ввод в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра в Шегарском районе
, что позволит закрыть потребность региона в семенах за счет создания фонда оригинального семенного материала сортов и гибридов сельхозкультур.
"Инвестиционная активность во многом связана с целенаправленной политикой государственной поддержки. При ее формировании на региональном уровне губернатор лично вникает в аграрные вопросы и активно поддерживает развитие сельского хозяйства", — отметил замгубернатора.