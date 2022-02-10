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Лавров заявил о шансах восстановить СВПД в полном объеме

Лавров заявил о шансах восстановить СВПД в полном объеме - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров заявил о шансах восстановить СВПД в полном объеме

Есть шанс в ближайшее время возобновить выполнение иранской ядерной сделки, но для этого нужно пройти ещё немалый путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:14

2022-02-10T13:14

2022-02-10T13:28

в мире

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

нед прайс

франция

тегеран (город)

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Есть шанс в ближайшее время возобновить выполнение иранской ядерной сделки, но для этого нужно пройти ещё немалый путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."По иранскому сюжету у нас единое мнение, что есть шансы в ближайшее время возобновить в полном объёме выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий. Но здесь ещё необходимо пройти немалый путь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии еще не было.Еще в ходе седьмого раунда, в декабре 2021 года, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс как скромный и призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220207/svpd-1771564850.html

https://ria.ru/20220207/peregovory-1771423312.html

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в мире, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, нед прайс, франция, тегеран (город), россия, лиз трасс