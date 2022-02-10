https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772162585.html

Парламент Британии ужесточил санкционный режим против России

Парламент Британии ужесточил санкционный режим против России - РИА Новости, 11.02.2022

Парламент Британии ужесточил санкционный режим против России

Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, позволяющему вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-10T20:27

2022-02-10T20:27

2022-02-11T03:25

россия

великобритания

реакция на санкции

дмитрий песков

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нато

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ЛОНДОН, 10 фев — РИА Новости. Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, позволяющему вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний.Их представили на рассмотрение в четверг, парламент их одобрил, и они уже вступили в силу.Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить меры только против тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, в частности, под ограничения могут подпасть предприятия и лица, которые представляют стратегическую и экономическую важность для России.В пояснительной записке к поправкам говорится , что теперь к "вовлеченным лицам" относятся те, кто получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку.Под "вовлеченным лицом" понимаются в том числе те, кто предоставляет финансовые услуги, технологии, фонды и ресурсы, которые могут содействовать дестабилизации ситуации на Украине, а также препятствует работе международных организаций, ведет бизнес с Донбассом и торговую деятельность или работает в Крыму."Получение выгоды и поддержка правительства России" означает ведение деятельности предприятия, аффилированного с властями страны, владение, прямой и непрямой контроль над такими предприятиями. К этой же категории относятся люди, занимающие руководящие должности в таких компаниях.Под организациями, аффилированными с правительством России, подразумеваются предприятия, которые напрямую или косвенно контролируются властями, финансируются государством, а также получают финансирование от РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) и Фонда национального благосостояния, либо каким-то другим образом получают материальную выгоду от правительства.К секторам, которые представляют стратегическую важность для страны и которые потенциально могут подпасть под санкции, причислены: химический, строительный, военный, энергетический, электроники, финансовых услуг, транспортный, а также информации, коммуникаций и цифровых технологий.Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения более половины личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772114316.html

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772154237.html

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россия, великобритания, реакция на санкции, дмитрий песков, киев, москва, нато