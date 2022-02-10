https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772114316.html
Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин
Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин
Ответные санкции России против Запада являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:41
2022-02-10T16:41
2022-02-10T16:51
политика
сергей нарышкин
оон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответные санкции России против Запада являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", - сказал Нарышкин в интервью газете "МК".Нарышкин отметил, что санкционное давление нельзя трактовать иначе как оружие геополитической борьбы, и санкции по сути являются актами экономической агрессии. Целью такой агрессии является нанесение экономического ущерба и сдерживание социально-экономического развития "неугодных" Западу государств, отметил директор СВР.
https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771222117.html
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политика, сергей нарышкин, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
16:41 10.02.2022 (обновлено: 16:51 10.02.2022)
Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин назвал ответные санкции против Запада формой защиты от агрессии