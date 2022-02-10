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Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин
Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин
Ответные санкции России против Запада являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:41
2022-02-10T16:51
политика
сергей нарышкин
оон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответные санкции России против Запада являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", - сказал Нарышкин в интервью газете "МК".Нарышкин отметил, что санкционное давление нельзя трактовать иначе как оружие геополитической борьбы, и санкции по сути являются актами экономической агрессии. Целью такой агрессии является нанесение экономического ущерба и сдерживание социально-экономического развития "неугодных" Западу государств, отметил директор СВР.
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политика, сергей нарышкин, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
16:41 10.02.2022 (обновлено: 16:51 10.02.2022)
 
Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин назвал ответные санкции против Запада формой защиты от агрессии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответные санкции России против Запада являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", - сказал Нарышкин в интервью газете "МК".
Нарышкин отметил, что санкционное давление нельзя трактовать иначе как оружие геополитической борьбы, и санкции по сути являются актами экономической агрессии. Целью такой агрессии является нанесение экономического ущерба и сдерживание социально-экономического развития "неугодных" Западу государств, отметил директор СВР.
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ПолитикаСергей НарышкинООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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