https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772114316.html

Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин

Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022

Ответные санкции против Запада полностью легитимны, заявил Нарышкин

Ответные санкции России против Запада являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:41

2022-02-10T16:41

2022-02-10T16:51

политика

сергей нарышкин

оон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответные санкции России против Запада являются формой защиты от агрессивных и противоправных действий, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ответные санкции представляют собой форму защиты от противоправной агрессивной деятельности других государств. Они полностью легитимны, поскольку соответствуют базовым нормам Устава ООН", - сказал Нарышкин в интервью газете "МК".Нарышкин отметил, что санкционное давление нельзя трактовать иначе как оружие геополитической борьбы, и санкции по сути являются актами экономической агрессии. Целью такой агрессии является нанесение экономического ущерба и сдерживание социально-экономического развития "неугодных" Западу государств, отметил директор СВР.

https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771222117.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сергей нарышкин, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)