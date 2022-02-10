https://ria.ru/20220210/sammit-1772088999.html
Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США
Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США - РИА Новости, 10.02.2022
Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:58
2022-02-10T14:58
2022-02-10T14:58
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, говорится в заявлении Белого дома."Мы гордимся тем, что США примут (саммит) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в 2023 году", - указывается в релизе.Отмечается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предложили провести саммит в США из-за "сосредоточенности на расширении и углублении экономических связей в регионе".США собираются "тесно" сотрудничать с Таиландом, где пройдет саммит АТЭС 2022 года, и с Перу, которая примет саммит в 2024 году.
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атэс, в мире, сша
Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2023 года пройдет в США