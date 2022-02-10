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Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США
Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США - РИА Новости, 10.02.2022
Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:58
2022-02-10T14:58
атэс
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сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, говорится в заявлении Белого дома."Мы гордимся тем, что США примут (саммит) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в 2023 году", - указывается в релизе.Отмечается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предложили провести саммит в США из-за "сосредоточенности на расширении и углублении экономических связей в регионе".США собираются "тесно" сотрудничать с Таиландом, где пройдет саммит АТЭС 2022 года, и с Перу, которая примет саммит в 2024 году.
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атэс, в мире, сша
14:58 10.02.2022
 
Саммит АТЭС 2023 года пройдет в США

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2023 года пройдет в США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года пройдет в США, говорится в заявлении Белого дома.
"Мы гордимся тем, что США примут (саммит) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в 2023 году", - указывается в релизе.
Отмечается, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предложили провести саммит в США из-за "сосредоточенности на расширении и углублении экономических связей в регионе".
США собираются "тесно" сотрудничать с Таиландом, где пройдет саммит АТЭС 2022 года, и с Перу, которая примет саммит в 2024 году.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите АТЭС в Папуа – Новой Гвинее. 17 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 14:10
Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде
 
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