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Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России"

Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России" - РИА Новости, 10.02.2022

Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе него стороны обсудили прилагаемые... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T23:08

2022-02-10T23:08

2022-02-10T23:08

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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе него стороны обсудили прилагаемые дипломатические усилия в ответ на "угрозы со стороны России"."Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации. Затронули и участие Украины в Мадридском саммите НАТО в июне", - написал глава государства в Twitter.Как сообщила пресс-служба офиса президента, Зеленский также высоко оценил неизменную приверженность Альянсу политике "открытых дверей", а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы безопасности и определять свой внешнеполитический курс.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772148300.html

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