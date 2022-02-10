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https://ria.ru/20220210/rossiya-1772173817.html
Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России"
Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России" - РИА Новости, 10.02.2022
Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе него стороны обсудили прилагаемые... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T23:08
2022-02-10T23:08
в мире
дмитрий песков
йенс столтенберг
киев
россия
москва
верховная рада украины
нато
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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе него стороны обсудили прилагаемые дипломатические усилия в ответ на "угрозы со стороны России"."Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации. Затронули и участие Украины в Мадридском саммите НАТО в июне", - написал глава государства в Twitter.Как сообщила пресс-служба офиса президента, Зеленский также высоко оценил неизменную приверженность Альянсу политике "открытых дверей", а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы безопасности и определять свой внешнеполитический курс.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772148300.html
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в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг, киев, россия, москва, верховная рада украины, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
23:08 10.02.2022
 
Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России"

Президент Украины Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом "угрозы от России"

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе него стороны обсудили прилагаемые дипломатические усилия в ответ на "угрозы со стороны России".
"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации. Затронули и участие Украины в Мадридском саммите НАТО в июне", - написал глава государства в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 18:52
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
Как сообщила пресс-служба офиса президента, Зеленский также высоко оценил неизменную приверженность Альянсу политике "открытых дверей", а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы безопасности и определять свой внешнеполитический курс.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 12:43
Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину
 
В миреДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергКиевРоссияМоскваВерховная Рада УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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