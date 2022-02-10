Зеленский обсудил с генсеком НАТО "угрозы от России"
Президент Украины Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом "угрозы от России"
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе него стороны обсудили прилагаемые дипломатические усилия в ответ на "угрозы со стороны России".
"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации. Затронули и участие Украины в Мадридском саммите НАТО в июне", - написал глава государства в Twitter.
Как сообщила пресс-служба офиса президента, Зеленский также высоко оценил неизменную приверженность Альянсу политике "открытых дверей", а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы безопасности и определять свой внешнеполитический курс.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.