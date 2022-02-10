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Более тысячи автодорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году
Более тысячи автодорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 10.02.2022
Более тысячи автодорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году
В Московской области на 2022 год запланирован ремонт более 1000 автодорог, в прошлом году обновили 2130 трасс, сказано в пресс-релизе регионального... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:23
2022-02-10T18:23
2022-02-10T18:23
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Московской области на 2022 год запланирован ремонт более 1000 автодорог, в прошлом году обновили 2130 трасс, сказано в пресс-релизе регионального правительства."В прошлом году в Московской области было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 км. План на 2022-й год – более 1000 автодорог", - сказано в сообщении.Вместе с этим на текущий год запланировано открытие 30 объектов, в том числе трасса из Лобни в аэропорт Шереметьево.
https://radiosputnik.ria.ru/20211129/podmoskove-1761312842.html
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