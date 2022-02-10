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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220210/remont-1772141147.html
Более тысячи автодорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году
Более тысячи автодорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 10.02.2022
Более тысячи автодорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году
В Московской области на 2022 год запланирован ремонт более 1000 автодорог, в прошлом году обновили 2130 трасс, сказано в пресс-релизе регионального... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:23
2022-02-10T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Московской области на 2022 год запланирован ремонт более 1000 автодорог, в прошлом году обновили 2130 трасс, сказано в пресс-релизе регионального правительства."В прошлом году в Московской области было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 км. План на 2022-й год – более 1000 автодорог", - сказано в сообщении.Вместе с этим на текущий год запланировано открытие 30 объектов, в том числе трасса из Лобни в аэропорт Шереметьево.
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московская область (подмосковье), общество, шереметьево (аэропорт)
18:23 10.02.2022
 

Более тысячи автодорог отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Московской области на 2022 год запланирован ремонт более 1000 автодорог, в прошлом году обновили 2130 трасс, сказано в пресс-релизе регионального правительства.
"В прошлом году в Московской области было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 км. План на 2022-й год – более 1000 автодорог", - сказано в сообщении.
Вместе с этим на текущий год запланировано открытие 30 объектов, в том числе трасса из Лобни в аэропорт Шереметьево.
Выделенная полоса - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 17:22В России
В Подмосковье назвали участки дорог, где появятся выделенные полосы
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоШереметьево (аэропорт)
 
 
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