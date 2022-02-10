https://ria.ru/20220210/rech-1771981006.html
Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи
Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи - РИА Новости, 10.02.2022
Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи
Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила в интервью РИА Новости бывшая... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:06
2022-02-10T03:06
2022-02-10T07:38
россия
нато
мюнхен
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/03/1526470361_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2f23173746885c100c7a4acd7d2512e2.jpg
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он тогда жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада."Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее", - констатировала собеседница агентства.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Однако именно эти вопросы западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня. В этом году российские официальные лица, как сообщили ранее в МИД, в конференции участвовать не будут.
https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html
https://ria.ru/20220210/rech-1771685462.html
россия
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/03/1526470361_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_e38a92d7b9801d931eeed235cfc64ea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, мюнхен, в мире, владимир путин
03:06 10.02.2022 (обновлено: 07:38 10.02.2022)
Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: президент России Путин был прав в Мюнхенской речи 2007 года
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он тогда жестко раскритиковал внешнюю политику США
и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе
объектов американской противоракетной обороны.
"В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", - сказала Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада.
"Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее", - констатировала собеседница агентства.
Вопрос нерасширения НАТО
на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия
опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах. Однако именно эти вопросы западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене
не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
В этом году российские официальные лица, как сообщили ранее в МИД, в конференции участвовать не будут.