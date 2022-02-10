https://ria.ru/20220210/rech-1771981006.html

Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи

Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи - РИА Новости, 10.02.2022

Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи

Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила в интервью РИА Новости бывшая... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T03:06

2022-02-10T03:06

2022-02-10T07:38

россия

нато

мюнхен

в мире

владимир путин

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила в интервью РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он тогда жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки — лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада."Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее", - констатировала собеседница агентства.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Однако именно эти вопросы западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня. В этом году российские официальные лица, как сообщили ранее в МИД, в конференции участвовать не будут.

https://ria.ru/20220208/press-konferentsiya-1771577154.html

https://ria.ru/20220210/rech-1771685462.html

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россия, нато, мюнхен, в мире, владимир путин