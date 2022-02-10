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Нарышкин пообещал рассекретить несколько имен и историй из разведки
Нарышкин пообещал рассекретить несколько имен и историй из разведки - РИА Новости, 10.02.2022
Нарышкин пообещал рассекретить несколько имен и историй из разведки
Служба внешней разведки (СВР) намерена в 2022 году рассекретить несколько имен и историй, связанных с советской (российской) разведкой, заявил глава СВР Сергей... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:02
2022-02-10T17:02
безопасность
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) намерена в 2022 году рассекретить несколько имен и историй, связанных с советской (российской) разведкой, заявил глава СВР Сергей Нарышкин."Знаменательные даты наступившего года дают нам повод рассекретить несколько имен и историй. Но поддержим интригу. Немного потерпите, мы не обманем ожидания", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".Он отметил, что СВР ведет такую работу уже не одно десятилетие. "Начатая при Евгении Максимовиче Примакове (бывший глава СВР – ред.), она оказалась крайне востребованной. Знакомство с ранее недоступными материалами позволяет увидеть картину прошедших исторических событий с документальной правдивостью, без политической конъюнктуры и преднамеренных искажений", - сказал Нарышкин.В январе 2020 года пресс-бюро СВР опубликовало биографические данные семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, что является крайне редкой практикой для разведслужбы.Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза полковник Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза полковник Михаил Анатольевич Васенков, Герой России генерал-майор в отставке Виталий Вячеславович Нетыкса, его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин. Согласно биографическим данным, они работали на нелегальном положении в разных странах во времена СССР и современной России.
https://ria.ru/20211222/razvedchik-1764944751.html
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безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
17:02 10.02.2022
 
Нарышкин пообещал рассекретить несколько имен и историй из разведки

Глава СВР Нарышкин: в 2022 году будут рассекречены несколько имен и историй из разведки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) намерена в 2022 году рассекретить несколько имен и историй, связанных с советской (российской) разведкой, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
"Знаменательные даты наступившего года дают нам повод рассекретить несколько имен и историй. Но поддержим интригу. Немного потерпите, мы не обманем ожидания", - сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".
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Он отметил, что СВР ведет такую работу уже не одно десятилетие. "Начатая при Евгении Максимовиче Примакове (бывший глава СВР – ред.), она оказалась крайне востребованной. Знакомство с ранее недоступными материалами позволяет увидеть картину прошедших исторических событий с документальной правдивостью, без политической конъюнктуры и преднамеренных искажений", - сказал Нарышкин.
В январе 2020 года пресс-бюро СВР опубликовало биографические данные семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, что является крайне редкой практикой для разведслужбы.
Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза полковник Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза полковник Михаил Анатольевич Васенков, Герой России генерал-майор в отставке Виталий Вячеславович Нетыкса, его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин. Согласно биографическим данным, они работали на нелегальном положении в разных странах во времена СССР и современной России.
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БезопасностьРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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