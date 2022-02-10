15:19 10.02.2022 (обновлено: 15:42 10.02.2022)
СМИ: Байден обсудит с главами европейских стран ситуацию на Украине
Блумберг: Байден проведет телефонный разговор с главами европейских стран по Украине
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в пятницу провести телефонный разговор с главами Британии, ФРГ, Франции, а также Италии, Польши, Канады, ЕС и НАТО по ситуации вокруг Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Президент США Джо Байден планирует в пятницу провести телефонный разговор с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить наращивание российских сил вблизи Украины", - говорится в сообщении агентства.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.