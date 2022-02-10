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В графике Путина нет разговора с королем Саудовской Аравии
В графике Путина нет разговора с королем Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.02.2022
В графике Путина нет разговора с королем Саудовской Аравии
Разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:22
2022-02-10T13:22
джо байден
цены на нефть
александр новак
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в мире
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Накануне Белый Дом сообщил о разговоре президента США Джо Байдена и короля Саудовской Аравии, которые пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок."Первое, по ОПЕК+ мы традиционно ничего не анонсируем никогда. Этим занимается у нас Новак (вице-премьер Александр Новак – ред.), и когда будет возможно, когда он посчитает это необходимым, он предоставит вам информацию. В настоящее время в графике президента нет никаких разговоров с королем Саудовской Аравии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина с руководством Саудовской Аравии, а также о продолжении сделки ОПЕК+ после 2022 года.
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джо байден, цены на нефть, александр новак, саудовская аравия, сша, опек, в мире, владимир путин, дмитрий песков
13:22 10.02.2022
 
В графике Путина нет разговора с королем Саудовской Аравии

Пресс-секретарь Песков: в графике Путина пока нет разговора с королем Саудовской Аравии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Накануне Белый Дом сообщил о разговоре президента США Джо Байдена и короля Саудовской Аравии, которые пообещали работать над обеспечением стабильности глобальных энергопоставок.
"Первое, по ОПЕК+ мы традиционно ничего не анонсируем никогда. Этим занимается у нас Новак (вице-премьер Александр Новак – ред.), и когда будет возможно, когда он посчитает это необходимым, он предоставит вам информацию. В настоящее время в графике президента нет никаких разговоров с королем Саудовской Аравии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина с руководством Саудовской Аравии, а также о продолжении сделки ОПЕК+ после 2022 года.
Флаг ОПЕК+ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 20:24
ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
 
Джо БайденЦены на нефтьАлександр НовакСаудовская АравияСШАОПЕКВ миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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