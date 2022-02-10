https://ria.ru/20220210/razgovor-1772060299.html

Разговор Путина с Байденом пока не планируется

Разговор Путина с Байденом пока не планируется - РИА Новости, 10.02.2022

Разговор Путина с Байденом пока не планируется

Речь о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент не идёт, но звонок может оперативно появиться в графике российского... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:19

2022-02-10T13:19

2022-02-10T13:29

политика

владимир путин

джо байден

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Речь о разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент не идёт, но звонок может оперативно появиться в графике российского лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам."Пока об этом речи не идёт. Точнее, что касается Байдена, я бы сказал то же самое, что и сказал про разговор с (президентом Франции Эммануэлем – ред.) Макроном. То есть резиденты могут весьма оперативно решить созвониться. Пока точной даты нет, но может достаточно оперативно появиться в графике президента", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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политика, владимир путин, джо байден, эммануэль макрон, дмитрий песков