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Песков ответил на вопрос о мере пресечения ректору "Шанинки" Зуеву
Песков ответил на вопрос о мере пресечения ректору "Шанинки" Зуеву - РИА Новости, 10.02.2022
Песков ответил на вопрос о мере пресечения ректору "Шанинки" Зуеву
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, что президент России Владимир Путин не может давать указания следователям по вопросу о... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:25
2022-02-10T13:39
общество
марина ракова
москва
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
матросская тишина
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, что президент России Владимир Путин не может давать указания следователям по вопросу о нахождении в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева."Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таково решение следователя, таково решение ФСИН, и мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что должно произойти с состоянием здоровья Зуева, чтобы следствие прислушалось к защите и ранее высказанным словам президента России об отсутствии необходимости держать в СИЗО ректора "Шанинки".По его словам, "Кремль не может включать гуманитарные аспекты" в деле Зуева. "Гуманитарные аспекты могут включать следователи, но у них есть своя аргументация", — отметил Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что Путин не считает методы работы следствия негуманными. "Нет, не считает. Во-первых, здесь нельзя выводить какие-то тенденции, каждый отдельно взятый случай уникален, разумеется, мы исходим из того, что те, кто занимается следствием и принимает решения, они гораздо лучше, чем мы с вами, осведомлены о реальном состоянии здоровья подследственного", - пояснил Песков.Ранее УФСИН по Москве опровергло информацию СМИ, что Зуев не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения здоровья. В ведомстве сообщили, что Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме.Мосгорсуд 21 декабря 2020 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине". В четверг его адвокат сказал, что Зуева выписали из больницы и перевели в общую камеру СИЗО.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
https://ria.ru/20220210/shaninka-1772054413.html
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общество, марина ракова, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), матросская тишина, здоровье - общество
13:25 10.02.2022 (обновлено: 13:39 10.02.2022)
 
Песков ответил на вопрос о мере пресечения ректору "Шанинки" Зуеву

Песков о мере пресечения ректору "Шанинки": Путин не может давать указания следователям

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев после окончания заседания Тверского суда города Москвы. Стоп-кадр видео
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев после окончания заседания Тверского суда города Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев после окончания заседания Тверского суда города Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил журналистам, что президент России Владимир Путин не может давать указания следователям по вопросу о нахождении в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.
"Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таково решение следователя, таково решение ФСИН, и мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что должно произойти с состоянием здоровья Зуева, чтобы следствие прислушалось к защите и ранее высказанным словам президента России об отсутствии необходимости держать в СИЗО ректора "Шанинки".
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:04
Ректора "Шанинки" вернули в общую камеру СИЗО после лечения
По его словам, "Кремль не может включать гуманитарные аспекты" в деле Зуева. "Гуманитарные аспекты могут включать следователи, но у них есть своя аргументация", — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Путин не считает методы работы следствия негуманными. "Нет, не считает. Во-первых, здесь нельзя выводить какие-то тенденции, каждый отдельно взятый случай уникален, разумеется, мы исходим из того, что те, кто занимается следствием и принимает решения, они гораздо лучше, чем мы с вами, осведомлены о реальном состоянии здоровья подследственного", - пояснил Песков.
Ранее УФСИН по Москве опровергло информацию СМИ, что Зуев не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения здоровья. В ведомстве сообщили, что Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме.
Мосгорсуд 21 декабря 2020 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине". В четверг его адвокат сказал, что Зуева выписали из больницы и перевели в общую камеру СИЗО.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 16:22
УФСИН опровергло утверждения, что ректор "Шанинки" не встает с постели
 
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