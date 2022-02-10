https://ria.ru/20220210/radar-1772017494.html

Летающий радар А-100 "Премьер" штатно выполнил первый полет

Летающий радар А-100 "Премьер" штатно выполнил первый полет - РИА Новости, 10.02.2022

Летающий радар А-100 "Премьер" штатно выполнил первый полет

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенным радаром в штатном режиме, заявили... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:41

2022-02-10T10:41

2022-02-10T10:41

безопасность

таганрог

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

российская электроника

ил-76мд

а-100 "премьер"

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенным радаром в штатном режиме, заявили журналистам в госкорпорации "Ростех".Как сообщил ранее РИА Новости информированный источник, А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет с включенным радиолокационным оборудованием с аэродрома в Таганроге."Специалисты концерна "Вега" холдинга "Росэлектроника" и ТАНТК им. Бериева в составе ПАО "ОАК" (оба входят в госкорпорацию "Ростех") провели первый полет авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения", - отметили в "Ростехе".В корпорации уточнили, что в полете были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры, самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний."Полет прошёл в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики", - рассказал командир экипажа, летчик-испытатель ТАНТК им. Бериева Сергей Пархаев."Начался важный этап испытаний А-100 - авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Ученые и конструкторы подтвердили, что российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения находятся на мировом уровне. В течение 2022 года мы планируем завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания", - сказал Верба, слова которого приводят в "Ростехе".Как отмечают в "Ростехе", в ходе нового испытательного полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры. Полет проходил с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения.Авиационный комплекс нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены разработанные "Вегой" обтекатель с новейшими антенной системой и специальным радиотехническим оборудованием. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.Как отмечают в "Ростехе", при создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.

https://ria.ru/20220210/polet-1771982090.html

https://ria.ru/20200409/1569780101.html

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безопасность, таганрог, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, российская электроника, ил-76мд, а-100 "премьер"