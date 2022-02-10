https://ria.ru/20220210/pvo-1772076272.html

Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО

Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО - РИА Новости, 10.02.2022

Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО

Украина просила Великобританию о поставках Киеву системы ПВО, запрос обрабатывается, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:16

2022-02-10T14:16

2022-02-10T14:16

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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Украина просила Великобританию о поставках Киеву системы ПВО, запрос обрабатывается, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Да, это обсуждалось (просьба Киева о системах ПВО - ред). Обсуждаются вообще разные варианты – от ракетного вооружения, которое позволяет перекрывать небо на подходах Украины, на больших высотах, до аналогов тех NLAW – переносных ракетных комплексов, которые могут поражать противника по всей территории Украины. Запросы обрабатываются. На вашем месте я бы следил за аэропортом Борисполь", - сказал посол в интервью агентству "LIGA.net", опубликованном в четверг.В январе Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

https://ria.ru/20220210/nato-1772073934.html

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в мире, великобритания, украина, нато, россия