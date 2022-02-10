Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО
Посол Украины Пристайко: Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Украина просила Великобританию о поставках Киеву системы ПВО, запрос обрабатывается, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Да, это обсуждалось (просьба Киева о системах ПВО - ред). Обсуждаются вообще разные варианты – от ракетного вооружения, которое позволяет перекрывать небо на подходах Украины, на больших высотах, до аналогов тех NLAW – переносных ракетных комплексов, которые могут поражать противника по всей территории Украины. Запросы обрабатываются. На вашем месте я бы следил за аэропортом Борисполь", - сказал посол в интервью агентству "LIGA.net", опубликованном в четверг.
В январе Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.