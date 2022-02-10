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Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО
Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО - РИА Новости, 10.02.2022
Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО
Украина просила Великобританию о поставках Киеву системы ПВО, запрос обрабатывается, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:16
2022-02-10T14:16
в мире
великобритания
украина
нато
россия
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КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Украина просила Великобританию о поставках Киеву системы ПВО, запрос обрабатывается, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Да, это обсуждалось (просьба Киева о системах ПВО - ред). Обсуждаются вообще разные варианты – от ракетного вооружения, которое позволяет перекрывать небо на подходах Украины, на больших высотах, до аналогов тех NLAW – переносных ракетных комплексов, которые могут поражать противника по всей территории Украины. Запросы обрабатываются. На вашем месте я бы следил за аэропортом Борисполь", - сказал посол в интервью агентству "LIGA.net", опубликованном в четверг.В январе Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html
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в мире, великобритания, украина, нато, россия
14:16 10.02.2022
 
Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО

Посол Украины Пристайко: Киев попросил Лондон о поставках системы ПВО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Украина просила Великобританию о поставках Киеву системы ПВО, запрос обрабатывается, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Да, это обсуждалось (просьба Киева о системах ПВО - ред). Обсуждаются вообще разные варианты – от ракетного вооружения, которое позволяет перекрывать небо на подходах Украины, на больших высотах, до аналогов тех NLAW – переносных ракетных комплексов, которые могут поражать противника по всей территории Украины. Запросы обрабатываются. На вашем месте я бы следил за аэропортом Борисполь", - сказал посол в интервью агентству "LIGA.net", опубликованном в четверг.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:00
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
В январе Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
 
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