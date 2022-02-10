https://ria.ru/20220210/putin-1772098100.html

Постпред Боливии в ООН заявил об актуальности Мюнхенской речи Путина

Постпред Боливии в ООН заявил об актуальности Мюнхенской речи Путина - РИА Новости, 10.02.2022

Постпред Боливии в ООН заявил об актуальности Мюнхенской речи Путина

Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году оказалась ясным политическим видением грядущего, считает постпред Боливии в ООН,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:37

2022-02-10T15:37

2022-02-10T15:38

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ЛА-ПАС, 10 фев - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году оказалась ясным политическим видением грядущего, считает постпред Боливии в ООН, экс-глава МИД страны Диего Пари Родригес.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Это было ясное политическое видение грядущего, видение, которое обозначало то, что должно было произойти, и сегодня мы ясно видим, что однополярный мир – неработающая модель, мир должен быть многополярным, мир должен объединять точки зрения различных игроков, и основным и главным инструментом должно стать соблюдение международного права, уважение мультиполярности и, что очень важно, суверенитета в отношениях между государствами", - сказал Пари РИА Новости.По его словам, однополярность создала большую конфронтацию, разделила страны и создала конфликты."Россия превратилась в одну из осей равновесия на фоне этих попыток гегемонии в мире, и Совет безопасности ООН может ясно наблюдать, что, если бы не позиция России, Китая и других стран, создающих равновесие, многим странам было бы навязано видение однополярности, навязана сила оружия", - добавил политик.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220210/rech-1771997056.html

https://ria.ru/20220210/obse-1772046036.html

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мюнхен

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россия, мюнхен, сша, оон, нато, мюнхенская конференция по безопасности, боливия, в мире