https://ria.ru/20220210/putin-1772098100.html
Постпред Боливии в ООН заявил об актуальности Мюнхенской речи Путина
Постпред Боливии в ООН заявил об актуальности Мюнхенской речи Путина - РИА Новости, 10.02.2022
Постпред Боливии в ООН заявил об актуальности Мюнхенской речи Путина
Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году оказалась ясным политическим видением грядущего, считает постпред Боливии в ООН,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:37
2022-02-10T15:37
2022-02-10T15:38
россия
мюнхен
сша
оон
нато
мюнхенская конференция по безопасности
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628429_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a71f3e2bab81cf9c40e09b44e446c662.jpg
ЛА-ПАС, 10 фев - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году оказалась ясным политическим видением грядущего, считает постпред Боливии в ООН, экс-глава МИД страны Диего Пари Родригес.Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Это было ясное политическое видение грядущего, видение, которое обозначало то, что должно было произойти, и сегодня мы ясно видим, что однополярный мир – неработающая модель, мир должен быть многополярным, мир должен объединять точки зрения различных игроков, и основным и главным инструментом должно стать соблюдение международного права, уважение мультиполярности и, что очень важно, суверенитета в отношениях между государствами", - сказал Пари РИА Новости.По его словам, однополярность создала большую конфронтацию, разделила страны и создала конфликты."Россия превратилась в одну из осей равновесия на фоне этих попыток гегемонии в мире, и Совет безопасности ООН может ясно наблюдать, что, если бы не позиция России, Китая и других стран, создающих равновесие, многим странам было бы навязано видение однополярности, навязана сила оружия", - добавил политик.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220210/rech-1771997056.html
https://ria.ru/20220210/obse-1772046036.html
россия
мюнхен
сша
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628429_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_ed38f73560d3d25a7a406cc7fecbbb37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мюнхен, сша, оон, нато, мюнхенская конференция по безопасности, боливия, в мире
15:37 10.02.2022 (обновлено: 15:38 10.02.2022)
Постпред Боливии в ООН заявил об актуальности Мюнхенской речи Путина
Постпред Боливии в ООН Родригес: Мюнхенская речь Путина оказалась ясным видением грядущего
ЛА-ПАС, 10 фев - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году оказалась ясным политическим видением грядущего, считает постпред Боливии в ООН, экс-глава МИД страны Диего Пари Родригес.
Десятого февраля исполняется 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Это было ясное политическое видение грядущего, видение, которое обозначало то, что должно было произойти, и сегодня мы ясно видим, что однополярный мир – неработающая модель, мир должен быть многополярным, мир должен объединять точки зрения различных игроков, и основным и главным инструментом должно стать соблюдение международного права, уважение мультиполярности и, что очень важно, суверенитета в отношениях между государствами", - сказал Пари РИА Новости.
По его словам, однополярность создала большую конфронтацию, разделила страны и создала конфликты.
"Россия превратилась в одну из осей равновесия на фоне этих попыток гегемонии в мире, и Совет безопасности ООН
может ясно наблюдать, что, если бы не позиция России
, Китая
и других стран, создающих равновесие, многим странам было бы навязано видение однополярности, навязана сила оружия", - добавил политик.
Вопрос нерасширения НАТО
на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США
и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене
не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.