https://ria.ru/20220210/puteshestviya-1772045931.html
Эксперты рассказали, как туристы планируют поездки в 2022 году
Эксперты рассказали, как туристы планируют поездки в 2022 году - РИА Новости, 10.02.2022
Эксперты рассказали, как туристы планируют поездки в 2022 году
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют путешествовать в 2022 году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:06
2022-02-10T13:06
2022-02-10T13:06
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют путешествовать в 2022 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1230 пользователей и выяснили, что большинство готовы делать это спонтанно.Так, в условиях пандемии у 74,4 процента респондентов появилась привычка не планировать заранее: они стараются организовать отдых за несколько дней. Остальные занимаются бронированием максимум за несколько недель.Примечательно, что и присматриваться к интересующему направлению более половины (56 процентов) опрошенных начинают максимум за две недели, остальные изучают маршрут лишь пару дней. Исключение — летний отдых: 61 процент туристов уже сейчас выбирают место для отпуска.Привлекательная цена — главный аргумент при выборе курорта: 96 процентов пользователей сказали, что готовы оперативно организовать поездку. Но 55 процентов все же больше ориентируются на особенности направления, а не на бюджетные предложения.
https://ria.ru/20220209/tomsk-1771616633.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, куда поехать
Эксперты рассказали, как туристы планируют поездки в 2022 году
OneTwoTrip: пандемия приучила туристов планировать поездки всего за несколько дней
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют путешествовать в 2022 году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1230 пользователей и выяснили, что большинство готовы делать это спонтанно.
Так, в условиях пандемии у 74,4 процента респондентов появилась привычка не планировать заранее: они стараются организовать отдых за несколько дней. Остальные занимаются бронированием максимум за несколько недель.
Примечательно, что и присматриваться к интересующему направлению более половины (56 процентов) опрошенных начинают максимум за две недели, остальные изучают маршрут лишь пару дней. Исключение — летний отдых: 61 процент туристов уже сейчас выбирают место для отпуска.
Привлекательная цена — главный аргумент при выборе курорта: 96 процентов пользователей сказали, что готовы оперативно организовать поездку. Но 55 процентов все же больше ориентируются на особенности направления, а не на бюджетные предложения.