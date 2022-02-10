https://ria.ru/20220210/puteshestviya-1772045931.html

Эксперты рассказали, как туристы планируют поездки в 2022 году

Эксперты рассказали, как туристы планируют поездки в 2022 году - РИА Новости, 10.02.2022

Эксперты рассказали, как туристы планируют поездки в 2022 году

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют путешествовать в 2022 году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:06

2022-02-10T13:06

2022-02-10T13:06

туризм

туризм

новости - туризм

коронавирус covid-19

туристы

отдых на море

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6e52f684a11ac83b41111f853cdfdf3f.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как планируют путешествовать в 2022 году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1230 пользователей и выяснили, что большинство готовы делать это спонтанно.Так, в условиях пандемии у 74,4 процента респондентов появилась привычка не планировать заранее: они стараются организовать отдых за несколько дней. Остальные занимаются бронированием максимум за несколько недель.Примечательно, что и присматриваться к интересующему направлению более половины (56 процентов) опрошенных начинают максимум за две недели, остальные изучают маршрут лишь пару дней. Исключение — летний отдых: 61 процент туристов уже сейчас выбирают место для отпуска.Привлекательная цена — главный аргумент при выборе курорта: 96 процентов пользователей сказали, что готовы оперативно организовать поездку. Но 55 процентов все же больше ориентируются на особенности направления, а не на бюджетные предложения.

https://ria.ru/20220209/tomsk-1771616633.html

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, куда поехать