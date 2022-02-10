https://ria.ru/20220210/puteshestviya-1771915824.html

В британском зоопарке нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян

В британском зоопарке нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян - РИА Новости, 10.02.2022

В британском зоопарке нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян

Британский зоопарк, стремящийся увеличить популяцию обезьян, находящихся под угрозой исчезновения, нанял музыканта, чтобы он пел животным песни о любви,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T06:00

2022-02-10T06:00

2022-02-10T06:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британский зоопарк, стремящийся увеличить популяцию обезьян, находящихся под угрозой исчезновения, нанял музыканта, чтобы он пел животным песни о любви, сообщает Express and Star.Администрация "Обезьяньего леса Трентам", расположенного в зоопарке графства Стаффордшир, пригласила Дэвида Ларги. Музыкант устраивает концерты для необычной аудитории – 140 берберских макак (маготов). Исполнителю особенно хорошо удаются песни Марвина Гэя, который, наряду со Стиви Уандером, стоял у истоков современного ритм-энд-блюза."Мы подумали, что музыка может помочь обезьянам активнее проявлять свою симпатию и любовь, настроит их на романтический лад", — пояснил директор зоопарка Мэтт Ловатт.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

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