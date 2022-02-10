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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220210/puteshestviya-1771915824.html
В британском зоопарке нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян
В британском зоопарке нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян - РИА Новости, 10.02.2022
В британском зоопарке нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян
Британский зоопарк, стремящийся увеличить популяцию обезьян, находящихся под угрозой исчезновения, нанял музыканта, чтобы он пел животным песни о любви,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T06:00
2022-02-10T06:00
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обезьяны
стаффордшир
стиви уандер (джадкинс)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британский зоопарк, стремящийся увеличить популяцию обезьян, находящихся под угрозой исчезновения, нанял музыканта, чтобы он пел животным песни о любви, сообщает Express and Star.Администрация "Обезьяньего леса Трентам", расположенного в зоопарке графства Стаффордшир, пригласила Дэвида Ларги. Музыкант устраивает концерты для необычной аудитории – 140 берберских макак (маготов). Исполнителю особенно хорошо удаются песни Марвина Гэя, который, наряду со Стиви Уандером, стоял у истоков современного ритм-энд-блюза."Мы подумали, что музыка может помочь обезьянам активнее проявлять свою симпатию и любовь, настроит их на романтический лад", — пояснил директор зоопарка Мэтт Ловатт.
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туризм, новости - туризм, великобритания, обезьяны, стаффордшир, стиви уандер (джадкинс)
06:00 10.02.2022
 
В британском зоопарке нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян

Сотрудники британского зоопарка нашли способ увеличить популяцию макак с помощью песен

© Fotolia / ErniБерберские обезьяны
Берберские обезьяны - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Fotolia / Erni
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британский зоопарк, стремящийся увеличить популяцию обезьян, находящихся под угрозой исчезновения, нанял музыканта, чтобы он пел животным песни о любви, сообщает Express and Star.
Администрация "Обезьяньего леса Трентам", расположенного в зоопарке графства Стаффордшир, пригласила Дэвида Ларги. Музыкант устраивает концерты для необычной аудитории – 140 берберских макак (маготов).
Исполнителю особенно хорошо удаются песни Марвина Гэя, который, наряду со Стиви Уандером, стоял у истоков современного ритм-энд-блюза.
"Мы подумали, что музыка может помочь обезьянам активнее проявлять свою симпатию и любовь, настроит их на романтический лад", — пояснил директор зоопарка Мэтт Ловатт.
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