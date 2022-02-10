https://ria.ru/20220210/proizvodstvo-1772119425.html

В Липецкой области наращивают производство растительных масел

В Липецкой области наращивают производство растительных масел - РИА Новости, 10.02.2022

В Липецкой области наращивают производство растительных масел

Власти Липецкой области в этом году увеличат площади посевов под сою и лен и откроют три новых завода по производству растительных масел, сообщил глава региона... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:01

2022-02-10T17:01

2022-02-10T17:01

липецкая область

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году увеличат площади посевов под сою и лен и откроют три новых завода по производству растительных масел, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2000 году масличные культуры в Липецкой области занимали всего 48,3 тысячи гектаров, а в 2021 году уже почти 376 тысяч гектаров. Повышенный спрос на растительное масло из сои, льна, рыжика и других масличных культур наблюдается в последние восемь лет. Урожайность масличных культур в Липецкой области за двадцать лет выросла в 2,6 раза. В этом году липецкие аграрии планируют получить около 800 тысяч тонн семян для выработки различных масел, в том числе за счет увеличения посевов сои и льна."Соя - культура очень требовательная к условиям выращивания и агротехнике, но вместе с этим высокомаржинальная и крайне востребованная. Что касается масличного льна, это новая культура для региона. Она неприхотлива и перспективна, поскольку даже при небольшой урожайности ее рентабельность очень высокая", - отметил Артамонов.

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липецкая область

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липецкая область, экономика, игорь артамонов