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Липецкая область
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В Липецкой области наращивают производство растительных масел
В Липецкой области наращивают производство растительных масел - РИА Новости, 10.02.2022
В Липецкой области наращивают производство растительных масел
Власти Липецкой области в этом году увеличат площади посевов под сою и лен и откроют три новых завода по производству растительных масел, сообщил глава региона... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:01
2022-02-10T17:01
липецкая область
липецкая область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году увеличат площади посевов под сою и лен и откроют три новых завода по производству растительных масел, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 2000 году масличные культуры в Липецкой области занимали всего 48,3 тысячи гектаров, а в 2021 году уже почти 376 тысяч гектаров. Повышенный спрос на растительное масло из сои, льна, рыжика и других масличных культур наблюдается в последние восемь лет. Урожайность масличных культур в Липецкой области за двадцать лет выросла в 2,6 раза. В этом году липецкие аграрии планируют получить около 800 тысяч тонн семян для выработки различных масел, в том числе за счет увеличения посевов сои и льна."Соя - культура очень требовательная к условиям выращивания и агротехнике, но вместе с этим высокомаржинальная и крайне востребованная. Что касается масличного льна, это новая культура для региона. Она неприхотлива и перспективна, поскольку даже при небольшой урожайности ее рентабельность очень высокая", - отметил Артамонов.
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липецкая область, экономика, игорь артамонов
17:01 10.02.2022
 

В Липецкой области наращивают производство растительных масел

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с подсолнечным маслом
Бутылки с подсолнечным маслом - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛИПЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году увеличат площади посевов под сою и лен и откроют три новых завода по производству растительных масел, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в 2000 году масличные культуры в Липецкой области занимали всего 48,3 тысячи гектаров, а в 2021 году уже почти 376 тысяч гектаров. Повышенный спрос на растительное масло из сои, льна, рыжика и других масличных культур наблюдается в последние восемь лет. Урожайность масличных культур в Липецкой области за двадцать лет выросла в 2,6 раза. В этом году липецкие аграрии планируют получить около 800 тысяч тонн семян для выработки различных масел, в том числе за счет увеличения посевов сои и льна.
"Соя - культура очень требовательная к условиям выращивания и агротехнике, но вместе с этим высокомаржинальная и крайне востребованная. Что касается масличного льна, это новая культура для региона. Она неприхотлива и перспективна, поскольку даже при небольшой урожайности ее рентабельность очень высокая", - отметил Артамонов.
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