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В Чувашии вынесли приговор директору, отбиравшей у учителей часть премий
В Чувашии вынесли приговор директору, отбиравшей у учителей часть премий - РИА Новости, 10.02.2022
В Чувашии вынесли приговор директору, отбиравшей у учителей часть премий
Директор школы в Чувашии, требовавшая у подчиненных учителей часть получаемых премий, осуждена на 2,5 года условно, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:00
2022-02-10T17:00
2022-02-10T17:00
происшествия
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чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Директор школы в Чувашии, требовавшая у подчиненных учителей часть получаемых премий, осуждена на 2,5 года условно, сообщает прокуратура республики.Установлено, что подсудимая, занимая должность директора Вурнарской школы №1, в период с ноября 2017 года по декабрь 2020 года требовала от сотрудников школы передавать ей части денег, получаемых ими в качестве премий, под предлогом оплаты штрафов, наложенных на нее как на должностное лицо, оплаты хозяйственных расходов учреждения и выплаты кредита ее дочери. Три работника школы передали злоумышленнице в общей сложности около 150 тысяч рублей.В ходе предварительного следствия и судебного заседания обвиняемая признала вину, возместила преподавателям причиненный преступлением ущерб."Женщина признана виновной в 7 эпизодах совершения преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия)
В Чувашии вынесли приговор директору, отбиравшей у учителей часть премий
В Чувашии директор школы, отбиравшая у учителей часть премий, получила 2,5 года условно