https://ria.ru/20220210/potok-1772044204.html

Вопрос "Северного потока — 2" должна решать Германия, заявили в МИД Франции

Вопрос "Северного потока — 2" должна решать Германия, заявили в МИД Франции - РИА Новости, 10.02.2022

Вопрос "Северного потока — 2" должна решать Германия, заявили в МИД Франции

Вопрос по газопроводу "Северный поток 2" должна решать сама Германия, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрина РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:22

2022-02-10T12:22

2022-02-10T12:22

в мире

сергей лавров

россия

киев

сша

нато

северный поток — 2

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Вопрос по газопроводу "Северный поток 2" должна решать сама Германия, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрина"Франция считает, что это дело (с газопроводом) Германии. И Германия должна решать, что намерена делать", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Info на вопрос, поддерживает ли Париж позицию Вашингтона, который обещает не допустить запуска газопровода в случае эскалации кризиса на Украине."Но я думаю, что Германия четко высказалась по этому вопросу. Насколько я знаю, и канцлер ФРГ, и моя немецкая коллега сказали, если нужны будут массивные меры, то газопровод "Северный поток 2" будет в их числе", - подчеркнул французский министр.Администрация США продолжает выступать против проекта российского газопровода "Северный поток 2" и обещает не допустить его запуска в случае эскалации кризиса на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа.РФ со своей стороны не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерчески выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220209/sertifikatsiya-1771800403.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2022-02-10T12:22 true PT2M30S

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