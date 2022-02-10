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Источник: встреча "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов
Источник: встреча "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов - РИА Новости, 11.02.2022
Источник: встреча "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов
Переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию в Берлине продолжаются более семи часов, РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-10T23:51
2022-02-11T00:38
в мире
дмитрий козак
россия
франция
киев
оон
ситуация в днр и лнр
германия
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию в Берлине продолжаются более семи часов, сообщил РИА Новости источник.Встреча проходит на дипломатической вилле Борзиг, российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771950179.html
россия
франция
киев
германия
украина
донбасс
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в мире, дмитрий козак, россия, франция, киев, оон, ситуация в днр и лнр, германия, украина, донбасс
23:51 10.02.2022 (обновлено: 00:38 11.02.2022)
 
Источник: встреча "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов

Источник: встреча политсоветников "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию в Берлине продолжаются более семи часов, сообщил РИА Новости источник.
Встреча проходит на дипломатической вилле Борзиг, российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 19:29
Киев не выполнит Минские соглашения на условиях Москвы, заявил Кулеба
 
В миреДмитрий КозакРоссияФранцияКиевООНСитуация в ДНР и ЛНРГерманияУкраинаДонбасс
 
 
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