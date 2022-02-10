https://ria.ru/20220210/politsovetniki-1772175916.html

Источник: встреча "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов

Источник: встреча "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов - РИА Новости, 11.02.2022

Источник: встреча "нормандского формата" в Берлине длится почти семь часов

Переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию в Берлине продолжаются более семи часов, РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-10T23:51

2022-02-10T23:51

2022-02-11T00:38

в мире

дмитрий козак

россия

франция

киев

оон

ситуация в днр и лнр

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию в Берлине продолжаются более семи часов, сообщил РИА Новости источник.Встреча проходит на дипломатической вилле Борзиг, российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771950179.html

россия

франция

киев

германия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий козак, россия, франция, киев, оон, ситуация в днр и лнр, германия, украина, донбасс