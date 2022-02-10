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Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками
Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками - РИА Новости, 10.02.2022
Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками
Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества намерена посетить все страны СНГ и встретиться там с соотечественниками. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:57
2022-02-10T08:57
владимир путин
россия
снг
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества намерена посетить все страны СНГ и встретиться там с соотечественниками.Президент России Владимир Путин в начале февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. В новой должности она курирует вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства."Конечно, я планирую поездки во все страны СНГ для того, чтобы встретиться с нашими соотечественниками, услышать, как они живут, с какими проблемами сталкиваются, и оказать содействие в их решении", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, за пределами России соотечественники остаются носителями культуры, обычаев, языка."Такие контакты очень важны, чтобы рушить границы между людьми во всем мире, при этом сохранять свою самоидентичность", - отметила Поклонская.
https://ria.ru/20220207/poklonskaya-1771539142.html
https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770820899.html
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владимир путин, россия, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
08:57 10.02.2022
 
Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками

Замглавы Россотрудничества Поклонская хочет встретиться с соотечественниками в странах СНГ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества намерена посетить все страны СНГ и встретиться там с соотечественниками.
Президент России Владимир Путин в начале февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. В новой должности она курирует вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 18:50
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
"Конечно, я планирую поездки во все страны СНГ для того, чтобы встретиться с нашими соотечественниками, услышать, как они живут, с какими проблемами сталкиваются, и оказать содействие в их решении", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, за пределами России соотечественники остаются носителями культуры, обычаев, языка.
"Такие контакты очень важны, чтобы рушить границы между людьми во всем мире, при этом сохранять свою самоидентичность", - отметила Поклонская.
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 11:40
Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве со следующей недели
 
Владимир ПутинРоссияСНГФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Общество
 
 
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