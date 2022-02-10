https://ria.ru/20220210/poklonskaya-1771999276.html
Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками
Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками - РИА Новости, 10.02.2022
Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками
Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества намерена посетить все страны СНГ и встретиться там с соотечественниками. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:57
2022-02-10T08:57
2022-02-10T08:57
владимир путин
россия
снг
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742006326_0:0:3418:1923_1920x0_80_0_0_ebec9aa2cc1a59664b9da14115ceb60e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что в качестве заместителя главы Россотрудничества намерена посетить все страны СНГ и встретиться там с соотечественниками.Президент России Владимир Путин в начале февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. В новой должности она курирует вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства."Конечно, я планирую поездки во все страны СНГ для того, чтобы встретиться с нашими соотечественниками, услышать, как они живут, с какими проблемами сталкиваются, и оказать содействие в их решении", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, за пределами России соотечественники остаются носителями культуры, обычаев, языка."Такие контакты очень важны, чтобы рушить границы между людьми во всем мире, при этом сохранять свою самоидентичность", - отметила Поклонская.
https://ria.ru/20220207/poklonskaya-1771539142.html
https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770820899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742006326_367:0:2994:1970_1920x0_80_0_0_ad10b1b4a130daaecc21b81691e189bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Поклонская хочет посетить страны СНГ для встреч с соотечественниками
Замглавы Россотрудничества Поклонская хочет встретиться с соотечественниками в странах СНГ