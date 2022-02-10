https://ria.ru/20220210/peregovory-1772027415.html

Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными

Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными - РИА Новости, 10.02.2022

Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными

Переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Москве были откровенными, они позволили прояснить позиции, заявил глава МИД... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:22

2022-02-10T11:22

2022-02-10T11:24

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владимир путин

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берлин (город)

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Москве были откровенными, они позволили прояснить позиции, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Переговоры между президентом Макроном и президентом Путиным были проведены с большой твердостью… То есть, было столкновение, просьба разъяснить позицию, с большой откровенностью. И если бы не было этого, то не было бы продолжающегося процесса. Я думаю, что цель этого визита в разъяснении позиций", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.В четверг состоится встреча политических советников в "нормандском формате" в Берлине.

https://ria.ru/20220209/makron-1771883418.html

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