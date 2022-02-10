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Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными
Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными - РИА Новости, 10.02.2022
Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными
Переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Москве были откровенными, они позволили прояснить позиции, заявил глава МИД... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:22
2022-02-10T11:24
в мире
владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
франция
москва
берлин (город)
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Москве были откровенными, они позволили прояснить позиции, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Переговоры между президентом Макроном и президентом Путиным были проведены с большой твердостью… То есть, было столкновение, просьба разъяснить позицию, с большой откровенностью. И если бы не было этого, то не было бы продолжающегося процесса. Я думаю, что цель этого визита в разъяснении позиций", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.В четверг состоится встреча политических советников в "нормандском формате" в Берлине.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, франция, москва, берлин (город), жан-ив ле дриан, россия
11:22 10.02.2022 (обновлено: 11:24 10.02.2022)
 
Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал переговоры Путина и Макрона откровенными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле
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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Москве были откровенными, они позволили прояснить позиции, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Переговоры между президентом Макроном и президентом Путиным были проведены с большой твердостью… То есть, было столкновение, просьба разъяснить позицию, с большой откровенностью. И если бы не было этого, то не было бы продолжающегося процесса. Я думаю, что цель этого визита в разъяснении позиций", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В четверг состоится встреча политических советников в "нормандском формате" в Берлине.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 14:47
СМИ: Макрон озвучил Путину предложения по Украине, не согласовав их с НАТО
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияМоскваБерлин (город)Жан-Ив Ле ДрианРоссия
 
 
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