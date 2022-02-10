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Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция
Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.02.2022
Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, которая накануне прилетела в Москву. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:09
2022-02-10T11:09
2022-02-10T13:07
сергей лавров
лиз трасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, которая накануне прилетела в Москву.
РИА Новости
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РИА Новости
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LIVE: Лавров и Трасс на переговорах в Москве
LIVE: Лавров и Трасс на переговорах в Москве
2022-02-10T11:09
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PT1S
РИА Новости
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5
4.7
96
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сергей лавров, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, которая накануне прилетела в Москву.
2022-02-10T11:09
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PT1S
11:09 10.02.2022 (обновлено: 13:07 10.02.2022)
Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, которая накануне прилетела в Москву.