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Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция

Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.02.2022

Переговоры Лаврова и главы МИД Британии в Москве. Прямая трансляция

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, которая накануне прилетела в Москву. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:09

2022-02-10T11:09

2022-02-10T13:07

сергей лавров

лиз трасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, которая накануне прилетела в Москву.

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2022

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LIVE: Лавров и Трасс на переговорах в Москве LIVE: Лавров и Трасс на переговорах в Москве 2022-02-10T11:09 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео