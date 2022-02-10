https://ria.ru/20220210/pedofiliya-1772051381.html

Яровая предложила уголовно наказывать за пропаганду педофилии

Яровая предложила уголовно наказывать за пропаганду педофилии - РИА Новости, 10.02.2022

Яровая предложила уголовно наказывать за пропаганду педофилии

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты несовершеннолетних от сексуального насилия... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:50

2022-02-10T12:50

2022-02-10T12:50

здоровье - общество

анна кузнецова

общество

вячеслав володин

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ирина яровая

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты несовершеннолетних от сексуального насилия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе в интернете, также она высказалась о важности изменения сроков давности в делах о педофилии."Предлагаем на площадке нашей рабочей группы обсудить и принять решение о том, чтобы фактически устанавливать уголовную ответственность за распространение информации, пропагандирующей педофилию, в том числе в сети интернет. Возможность внесудебного незамедлительного прекращения доступа к сайтам, пропагандирующим педофилию", - заявила Яровая.Кроме того, она предложила обсудить вопрос о случаях, когда в социальных сетях появляются фото и видеоматериалы, свидетельствующие о признаках преступлений, совершаемых против детей, в этом случае стоит незамедлительно начинать работы по идентификации жертв насилия. "Это те преступления, жертвы которых ничего рассказать не могут", - отметила она.Яровая сообщила, что изготовление детской порнографии – "это порог перед педофилией".Кроме того, она высказалась о значимости продления сроков давности в случаях преступлений против детей, поскольку если насилие в отношении них совершается с малого возраста, проблема наказания преступников может быть не решена."Шесть лет - это вообще не срок давности, потому что эксплуатируемый пять лет ребенок, когда ему девять лет исполнилось, в полицию не пойдет. Мы должны понимать, что неотвратимость наказания - это важный сдерживающий фактор для тех, кто сегодня совершает эти преступления", - заявила вице-спикер ГД.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов.При этом Володин подчеркнул, что в законодательстве осталось много пробелов, поэтому работу нужно продолжить. По его мнению, педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если правонарушение совершено впервые. Кроме того, парламентарий отмечал необходимость обсуждения новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, работающим в сферах образования и воспитания детей.Вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что необходимо установить пожизненный административный надзор за педофилами после освобождения, запретить доступ в интернет, исключить их условно-досрочное освобождение, создать реестр осужденных и ставить в паспортах специальную отметку.

https://ria.ru/20220128/rpts-1769907521.html

https://ria.ru/20220126/advokat-1769624759.html

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767603488.html

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здоровье - общество, анна кузнецова, общество, вячеслав володин, россия, госдума рф, ирина яровая