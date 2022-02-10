https://ria.ru/20220210/otnosheniya-1772062102.html

Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии двусторонние отношения

Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии двусторонние отношения - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии двусторонние отношения

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой Лиз Трасс двусторонние отношения. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:26

2022-02-10T13:26

2022-02-10T13:26

в мире

сергей лавров

лиз трасс

россия

великобритания

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой Лиз Трасс двусторонние отношения."Но все это мы сегодня пока не обсуждали, надеюсь, удастся о двусторонних делах поговорить за рабочим завтраком", - сказал он по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772043236.html

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в мире, сергей лавров, лиз трасс, россия, великобритания