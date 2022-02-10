https://ria.ru/20220210/otnosheniya-1772062102.html
Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии двусторонние отношения
Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии двусторонние отношения - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии двусторонние отношения
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой Лиз Трасс двусторонние отношения. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:26
2022-02-10T13:26
2022-02-10T13:26
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой Лиз Трасс двусторонние отношения."Но все это мы сегодня пока не обсуждали, надеюсь, удастся о двусторонних делах поговорить за рабочим завтраком", - сказал он по итогам переговоров.
https://ria.ru/20220210/lavrov-1772043236.html
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в мире, сергей лавров, лиз трасс, россия, великобритания
Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии двусторонние отношения
Лавров надеется обсудить с главой МИД Британии Трасс двусторонние отношения