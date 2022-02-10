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Лавров: отношения с Китаем не развиваются по логике "ведущий и ведомый"
Лавров: отношения с Китаем не развиваются по логике "ведущий и ведомый" - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров: отношения с Китаем не развиваются по логике "ведущий и ведомый"
Отношения Москвы и Пекина, в отличие от США и НАТО, не развиваются по логике "ведущий и ведомый", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:17
2022-02-10T13:37
в мире
россия
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина, в отличие от США и НАТО, не развиваются по логике "ведущий и ведомый", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее президент России Владимир Путин посетил Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."По просьбе госпожи министра рассказал о наших отношениях с Китайской Народной Республикой, последние переговоры, которые состоялись в Пекине между президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином. И рассказал о том, как мы выстраиваем наши связи с Китайской Народной Республикой и по двухсторонним каналам, и в рамках региональных и многосторонних структур исключительно на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов, равноправия, без какого-либо подхода, который основывается на логике "ведущий и ведомый", каковой мы наблюдаем, в частности, в Североатлантическом альянсе", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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в мире, россия, китай, сергей лавров
13:17 10.02.2022 (обновлено: 13:37 10.02.2022)
 
Лавров: отношения с Китаем не развиваются по логике "ведущий и ведомый"

Глава МИД Лавров: отношения России с Китаем не развиваются по логике "ведущий и ведомый"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина, в отличие от США и НАТО, не развиваются по логике "ведущий и ведомый", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"По просьбе госпожи министра рассказал о наших отношениях с Китайской Народной Республикой, последние переговоры, которые состоялись в Пекине между президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином. И рассказал о том, как мы выстраиваем наши связи с Китайской Народной Республикой и по двухсторонним каналам, и в рамках региональных и многосторонних структур исключительно на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов, равноправия, без какого-либо подхода, который основывается на логике "ведущий и ведомый", каковой мы наблюдаем, в частности, в Североатлантическом альянсе", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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