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ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау
ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау - РИА Новости, 10.02.2022
ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау
ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат для разрешения конфликта на востоке Украины, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:16
2022-02-10T12:16
в мире
украина
обсе
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат для разрешения конфликта на востоке Украины, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Киеве."Мы выражаем нашу полную поддержку для нормандского формата и всех усилий, которые помогают стабилизировать напряженную ситуацию в безопасности на восточных территориях Украины, которые будут служить реализации минских соглашений. В итоге это будет зависеть от сторон конфликта, чтобы использовать существующие механизмы и форматы и найти постоянное решение", - сказал Рау."ОБСЕ будет по-прежнему прилагать все усилия, но это потребует политической воли и участия всех сторон, чтобы выполнить свои обязательства и привести к разрешению кризиса", - добавил он.
https://ria.ru/20220209/vstrecha-1771855734.html
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в мире, украина, обсе, ситуация в днр и лнр
12:16 10.02.2022
 
ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау

Глава ОБСЕ Рау заявил о поддержке нормандского формата для разрешения конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат для разрешения конфликта на востоке Украины, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Киеве.
"Мы выражаем нашу полную поддержку для нормандского формата и всех усилий, которые помогают стабилизировать напряженную ситуацию в безопасности на восточных территориях Украины, которые будут служить реализации минских соглашений. В итоге это будет зависеть от сторон конфликта, чтобы использовать существующие механизмы и форматы и найти постоянное решение", - сказал Рау.
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"ОБСЕ будет по-прежнему прилагать все усилия, но это потребует политической воли и участия всех сторон, чтобы выполнить свои обязательства и привести к разрешению кризиса", - добавил он.
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