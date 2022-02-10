https://ria.ru/20220210/obse-1772043084.html

ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау

ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау - РИА Новости, 10.02.2022

ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау

ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат для разрешения конфликта на востоке Украины, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:16

2022-02-10T12:16

2022-02-10T12:16

в мире

украина

обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767689202_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_014e1f7f6328117404393afe89c3e5b0.jpg

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат для разрешения конфликта на востоке Украины, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Киеве."Мы выражаем нашу полную поддержку для нормандского формата и всех усилий, которые помогают стабилизировать напряженную ситуацию в безопасности на восточных территориях Украины, которые будут служить реализации минских соглашений. В итоге это будет зависеть от сторон конфликта, чтобы использовать существующие механизмы и форматы и найти постоянное решение", - сказал Рау."ОБСЕ будет по-прежнему прилагать все усилия, но это потребует политической воли и участия всех сторон, чтобы выполнить свои обязательства и привести к разрешению кризиса", - добавил он.

https://ria.ru/20220209/vstrecha-1771855734.html

https://ria.ru/20220209/lavrov-1771907223.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, обсе, ситуация в днр и лнр