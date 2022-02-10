https://ria.ru/20220210/natsionalisty-1772163116.html

На Украине возникают новые группировки националистов, заявил Лукашевич

На Украине возникают новые группировки националистов, заявил Лукашевич - РИА Новости, 10.02.2022

На Украине возникают новые группировки националистов, заявил Лукашевич

На Украине появляются новые группировки военизированных националистов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T20:31

2022-02-10T20:31

2022-02-10T21:55

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ВЕНА, 10 фев — РИА Новости. На Украине появляются новые группировки военизированных националистов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Он обратил внимание на недавние заявления представителей украинских ультраправых организаций. Так, 5 февраля на националистическом форуме "Бандеровские чтения" в Киеве лидер печально известного движения "С14" Евгений Карась сказал, что им сейчас дали столько оружия, потому что они "единственные, кто готов выполнять задачи Запада", потому что им "прикольно убивать и прикольно воевать", подчеркнул Лукашевич."Рассуждения о том, как "весело и прикольно" воевать со своим народом, не находят ни должной правовой оценки правоохранительных органов Украины, ни политической со стороны руководства страны, ни международной — к примеру, в рамках ОБСЕ", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.Он добавил, что число военизированных националистических группировок на Украине растет."В начале этого года создана так называемая закрытая партизанская сеть под названием "Честь нации", которая сейчас насчитывает порядка тысячи человек. Шестого февраля под инструктаж побывавших в Донбассе националистов из батальона "Айдар" члены этого объединения с оружием в руках провели учения по боевой подготовке", — отметил постпред.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772111485.html

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771390798.html

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в мире, дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, обсе